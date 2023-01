Producția de petrol a României scade, importurile explodează

Astfel că am produs peste 2,676 de milioane de tone tep (echibalent petrol) în perioada analizată, cu 171.900 tep mai puțin comparativ cu același interval din anul anterior.

Totodată, importurile s-au ridicat la 8,056 milioane tep, cu 1,925 milioane tep mai mult față de perioada anterioară.

Producția de țiței a României a fost estimată la 3,17 milioane tep anul trecut, cu 2,3% mai mică raportat la 2021. Pentru acest an, previziunile arată o producție de 3.095 milioane tep, cu 2,3% mai puțin. Importurile s-au preconizat la 7,25 milioane tep în 2022, mai mari cu 6,4% și la 7,83 milioane tep în acest an, în creștere cu 6,5%.



