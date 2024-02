Profitul Transgaz în 2023, mai mare cu 150% comparativ cu cel bugetat

Aceste venituri au fost obținute în condițiile prorogării pentru perioada 1 octombrie 2022 - 30 septembrie 2023 a tarifelor aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr.32 din 26.05.2021, se arată în raport:

“Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

• veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 80.564 mii lei datorită:

– tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,344 lei/MWh, cu influență pozitivă de 123.343 mii lei;

– capacității rezervate mai mare cu 2.489.350 MWh, cu influență pozitivă de 6.220 mii lei;

– venituri din depășire de capacitate mai mari cu 45.459 mii lei. Valoarea veniturilor din depășiri de capacitate înregistrată la 31 decembrie 2022 este de 75.737 mii lei iar valoarea înregistrată la 31 decembrie 2023 este de 121.196 mii lei;

– veniturilor din prima de licitație mai mici cu 94.458 mii lei, că urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare; veniturile din prima de licitație înregistrate la 31 decembrie 2022 au fost de 227.801 mii lei, iar la 31 decembrie 2023 de 133.343 mii lei.

• veniturile obținute din componenta volumetrica mai mari cu 19.488 mii lei datorită:

– tarifului de transport volumetric mai mare cu 0,14 lei/MWh, cu influență pozitivă de 19.985 mii lei;

– cantității de gaze transportate mai mici față de 31 decembrie 2022 cu 448.256 MWh, cu o influență negativă de 498 mii lei.

• veniturile din transportul international al gazelor naturale și asimilate mai mari cu 42.379 mii lei; conform Acordului de încetare a Contractului istoric dintre SNTGN Transgaz SA și GPE, plata sumelor rămase de achitat se face eșalonat pe o perioadă de maximum trei ani, iar veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE nr. 41/2019 și respectiv Ordin ANRE nr. 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferență lunară fiind clasificată la venituri asimilate;

• alte venituri din exploatare mai mici cu 5.071 mii lei.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de 546.733 mii lei pe seama următorilor factori:

• preț de tranzacționare mai mic cu 301,86 lei/MWh, cu o influența negativă de 602.597 mii lei;

• cantitate mai mare cu 105.068 MWh cu influență pozitivă de 55.863 mii lei;

Veniturile din activitatea de construcții, mai mici cu 129.251 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunatățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții. Veniturile financiare cu o influență negativă de 228.193 mii lei în principal pe seama inregistrarii actualizarii valorii activelor reglementate cu rata inflatiei de 6,61% la 31 decembrie 2023 fata de 16,37% la 31 decembrie 2022 (144.616 mii lei la 31 decembrie 2023 fata de 286.877 mii lei la 31 decembrie 2022). In anul 2022 Transgaz a inregistrat venituri din participatii ca urmare a reducerii capitalului social al EUROTRANSGAZ cu 13,15 milioane Euro, iar in anul 2023 capitalul social al EUROTRANSGAZ s-a diminuat cu 13.504 mii lei, suma incasata in luna august 2023.”

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 14% fata de 31 decembrie 2022, nivelul acestora fiind cu 202.301 mii lei mai mare, la 1,6 miliarde lei.

Societatea a inregistrat economii de 38.497 mii lei, la urmatoarele elemente de cheltuieli:

consum de gaze naturale pe sistemul de transport 36.049 mii lei, datorită următorilor factori:

– cantitatea de gaze naturale destinata consumului de gaze in SNT mai mică față de 31 decembrie 2022 cu 126.518 MWh, cu o influență pozitivă de 25.588 mii lei;

– prețul mediu de achiziție realizat mai mic față de cel realizat la 31 decembrie 2022 cu 16,68 lei/MWh cu o influență pozitiva de 10.461 mii lei;

cheltuieli cu taxa de acordare licenta: 2.448 mii lei.

S-au inregistrat depășiri de 240.798 mii lei, la următoarele elemente de cheltuieli: