Şucu: După Rapid, Genoa este următorul pas în crearea unui grup multichannel de cluburi de fotbal

„Pentru mine în ce am construit până acum este ideea de integrare verticală. Modelul pe care îl caut eu este unul de integrare verticală. În literatura sportivă se numeşte multi-club ownership, de proprietate pe mai multe cluburi. Am studiat acest fenomen din Europa, care este încă la început. Din clipa în care am investit la Rapid m-am gândit că n-o să pot niciodată să ajung să construiesc ceva cu adevărat special cu un singur club. Dorinţa de multi-channel, ideea că trebuie să particip în aşa ceva era obligatorie în mintea mea. Beneficiile le pot dezvolta la nesfârşit”, a explicat antreprenorul Dan Şucu.

El a completat că percepţia sa este că fotbalul este pe de-o parte un fenomen social, dar de asemenea trebuie construit ca o afacere sustenabilă, care să producă inclusiv profit.

„Pentru fiecare club este mai bine să fie într-o uniune. Deocamdată, din punctul nostru de vedere, două sunt cât se poate de în regulă, unul într-un campionat mediu, unu într-un campionat lider. Ele se pot susţine uşor unul pe celălalt, fiecare dintre ele trebuie să fie conduse din punct de vedere managerial foarte bine în acelaşi timp, condus responsabil, să fie sustenabil, să fie capabil, într-o perioadă rezonabilă de timp, să ajungă să-şi acopere cheltuielile din activitatea curentă”, a mai spus Dan Şucu în cadrul emisiunii ZF Live.

Alte declaraţii ale antreprenorului:

-În ideea de a consolida, dacă vrei să reuşeşti să cumperi un produs, de exemplu, la un preţ foarte bun, ca mai departe să poţi să-l propui clientului la un preţ foarte bun, trebuie să cumperi volume foarte mari. Trebuie să găseşti o soluţie prin care să ai o uniune.

-Ce se întâmplă în Europa, în toate campionatele, sunt foarte multe cluburi conduse nerealist din punctul de vedere economic. Angajează cheltuieli care sunt nerealiste comparativ cu rezultatele şi capacitatea economică.

-Am văzut acest grup, Group 777 (cel care deţinea Genoa), care din punctul meu de vedere ca idee pe care o aveau să aibă un număr de cluburi în toată Europa şi mai departe să listeze aceste acţiuni ale acestor grupuri la bursa din Londra. La un moment dat, ca idee de afaceri, mi s-a părut interesantă. Am avut o o tentativă de discuţie care nu s-a materializat.

-M-am uitat la care sunt cluburile care constituiau această uniune de care discutam, pentru că ei aveau club în Brazilia, în Germania, în Belgia, în Italia.

-Mi-am dorit să fac acest parteneriat cu clubul Genoa, am luat legătura cu managementul clubului să discutăm cum am putea să facem parteneriatul. Am luat legătura cu ei prin vară, au venit până aici, s-a uitat la tot ce avem noi pe partea de academie, la echipa noastră.

-Pe măsură ce am avansat, am încercat inclusiv ceva concret care nu ne-a ieşit, adică posibilitatea unui transfer al unui jucător direct.

-Am ţinut legătura în continuare şi la un moment dat am fost anunţaţi de consiliul de administraţie de la Genoa că există această solicitare de mărire de capital.

-Investiţia este făcută sub formă de mărire de capital, clubul a emis acţiuni noi pe care noi le-am cumpărat. Sunt 40 de milioane de euro, am ajuns la un procent de 77%. Există un cash in, adică noi n-am cumpărat acţiuni de la cineva. La Rapid am făcut acelaşi lucru, am investit pe parcurs, până am ajuns acum la 90% din proprietate.

-Am făcut un due diligence pe partea economică, financiară şi juridică şi am considerat că ar trebui să investim.

-Acum, pe măsură ce Academia creşte în putere, îmi permite să fac echipa de liga a doua, îmi permite să fac parteneriatele cu echipele de liga a treia, în aşa fel încât clubul Rapid să poate să devină un aspirator pentru tot ceea ce creşte de valoare în România. Eu construiesc ceva pas cu pas, cărămidă cu cărămidă.

-Partea sportivă aparţine specialiştilor. Pentru mine, este esenţial ca specialiştii pe partea sportivă să cunoască oferta din întreg grupul înainte de a cunoaşte oferta din afara grupului. Automat trebuie să dai prioritate ofertei din cadrul grupului. Am un jucător la Genoa care din punctul meu de vedere nu joacă, care din punctul de vedere al antrenorului şi al directorului sportiv de la Genoa nu este un beneficiu pentru club, atunci automat acel jucător va fi împrumutat. Este normal că, dacă este nevoie de el într-un club al grupului, să poată să fie folosit acolo şi să poată să aibă acolo întâietate.

-Sunt doar câteva dintre lucrurile care se pot face, dar sinergiile sunt nesfârşite. Nimic pe lumea asta nu poţi face singur, totul trebuie să faci într-o echipă.

-Eu vorbesc de o echipă. Faptul că eu conduc echipa este una, dar din punctul meu de vedere suntem foarte mulţi oameni care lucrăm şi treaba mea este să reuşesc să aliniez interesele acestor oameni, ca toţi să tragem în aceeaşi direcţie. Dacă vorbim de partea de investiţie, deocamdată, în momentul de faţă, investiţia îmi aparţine mie.

-Atât timp cât investiţia este încă într-o zonă oarecum riscantă, pentru că niciunul dintre cluburi nu e suficient de consolidat, atunci prefer să fac eu această investiţie. Ulterior, atunci când vine vremea unei creştere puternică, dar pe baza unei fundaţii puternice, n-am niciun fel de problemă să am parteneri, dacă văd necesar un partener, doi, trei. Acestea sunt lucruri pe care le vedem în afaceri pe parcurs.

-Genoa se bazează pe cei 40 de milioane de euro care vin de la mine acum. Ar trebui să reuşească, într-o perioadă rezonabilă de timp, un an, maximum doi, să reuşească să se echilibreze din punct de vedere economic şi să-şi stabilizeze fără niciun fel de problemă ceea ce a realizat deja anul trecut, adică de a fi undeva spre mijlocul clasamentului, undeva pe locul 10. Acesta este targetul pe care pe care mi l-au prezentat managerii de pe partea economică, sportivă şi împreună cu antrenorul, şi este un target cu care, din punctul meu de vedere, sunt de acord.

-Obsesia mea în clipa de faţă este să reuşesc să am un club sănătos financiar şi economic, în general. Prima rată pe care am trimis-o acolo imediat a fost „mâncată” într-o foarte mare parte de plăţi către finanţe, către taxe, de plăţi întârziate către bănci, către furnizori care nu nu-şi primiseră banii de mult. Nu-ţi poţi permite să întârzii la bancă pentru că intri într-o situaţie în care îţi pierzi credibilitatea.

-Dacă o să am nevoie de ajutor, o să-l găsesc. Problema în piaţă nu este lipsa de resurse, de capital, ci energia celui care va folosi aceste resurse. Are suficientă energie, competenţă, putere? Cei care au putere, găsesc întotdeauna capital.

-Genoa are în momentul de faţă în jur de 80 de milioane de euro venituri curente şi ar trebui să se poată cu uşurinţă susţine din aceste venituri. Vin multe datorii din spate.

-O evaluare la un club cum e Genoa se face în funcţie de venituri înmulţite cu un multiplicator, pentru că nu poţi să faci în funcţie de profit, că nu există. Şi atunci sunt veniturile, înmulţite cu un multiplicator, care are legătură şi cu brandul, cu piaţa, cu stadionul.

-Cifra de afaceri înmulţită cu multiplicatorul pare că-ţi dă undeva pe la 170 de milioane euro. Dacă scazi 150-160 de milioane datorii, atunci valoarea clubului e deocamdată este relativ scăzută, dar nu e scăzută pentru că nu ar valora, ci pentru că are nişte datorii uriaşe. Când vin cu 40 de milioane euro ridic într-o oarecare măsură presiunea asupra clubului şi atunci şi administratorii se pot concentra mult mai mult la a negocia mai bine pentru club decât de a negocia cu cei care sunt dispuşi să accepte credit furnizor.

(sursa: Mediafax)