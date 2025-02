Rabla pentru geamuri. Românii ar putea beneficia de ajutor pentru izolarea termică a locuințelor

Mircea Fechet propune un program Rabla pentru geamuri astfel încât locuințele să beneficieze de izolare termică.

40% din căldură se pierde prin uși și ferestre

"Are un rol foarte important tâmplăria, cu aceste costuri la energie care sunt din ce în ce mai mari. Chiar este indicată o tâmplărie de foarte bună calitate", explică Marius Morega, constructor.

Specialiştii spun că până la 40% din căldura din interior se pierde prin ferestre şi uşi. Procentul poate fluctua de la o locuință la alta, în funcţie de tipul şi numărul de ferestre. În mediul rural, milioane de case sunt încălzite cu sobe.

"Noi avem termopane de 15 ani, cu siguranţă nu mai au aceeaşi eficienţă cu cele care apar acum, plus că a evoulat tehnologia. Şi pe noi ne-ar interesa să accesăm această variantă", spune un român. "Chiar acum doi ani am făcut schimbarea, cu un braţ din lemne dorm la 25-30 de grade. Nu se pune problema, menţine temperatura", zice un altul.

Mircea Fechet nu a ofrit detalii despre valoarea sprijinului de stat și nici despre numărul beneficiarilor, potrivit obsevatornews.ro.