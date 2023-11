Rabla pentru sobe. Când va fi lansat programul și câți bani vor primi românii

Românii se pregătesc pentru o schimbare majoră în ceea ce privește încăzlirea locuințelor lor, în urma anunțului ministrului Mediului, Mircea Fechet. Programul ”Rabla pentru sobe” este pe punctul de a deveni realitate și ar putea fi lansat în acest sfârșit de an.

Ministrul a confirmat că acesta se află în ultima etapă de pregătire și ar putea fi lansat la sfârșitul acestui an.

Scopul programului este să încurajeze comunitățile rurale să își înnoiască sobelevechi cu modele mai eficiente în privința consumului de lemn.

Prima variantă a ghidului pentru acest program va fi pusă în dezbatere publică în aproximativ două săptămâni. Acesta a subliniat, de asemenea, că standardul pentru sobele cu eficiență înaltă, respectând normele europene, va impune un randament de cel puțin 80-85%, mult peste nivelurile înregistrate de sobele tradiționale, care ajung adesea sub 20%.

Ministerul Mediului ia în calcul atât sobele alimentate cu lemne, cât și cele cu peleți sau brichete. Procentul finanțat din Fondul de Mediu și valoarea maximă a investiției vor fi stabilite în urma consultărilor publice, potrivit spynews.ro.

„Programul cu sobele este în etapa în care scriem ghidul de finanțare. Am clarificat chiar ieri standardul pe care trebuie să-l respecte aceste sobe cu înaltă eficiență, discutăm despre un standard european care să asigure cel puțin 80-85%, spre deosebire de 20% sau mai puțin, cât are astăzi o sobă convențională. Ne gândim cel puțin la sobele care funcționează cu lemn de foc, bineînțeles că am putea să le luăm în calcul și pe cele care funcționează cu peleți sau cu brichete. Urmează să hotărâm în urma procesului de consultare publică și care este procentul pe care îl vom finanța din AFM, la fel cum vom hotărî și care este valoarea maximă a unei astfel de investiții pe care o vom finanța.

Eu îmi doresc într-un termen de maxim 2 săptămâni să avem un draft de ghid pe care să-l transparentizăm, înțelegând graba de care trebuie să dăm dovadă, pentru că deja ne aflăm în perioada în care românii își achiziționează lemne de foc”, a explicat Mircea Fechet ieri.

Câți bani primesc românii

Se estimează că valoarea voucherelor va fi în jur de 2.000 de lei.

„Beneficiarii vor fi persoanele din mediul rural, va fi un voucher pe care aceste persoane îl vor primi. Pentru a beneficia de acel voucher, cetățeanul trebuie să achiziționeze o sobă, un șemineu, o centrală, cu randament cât mai ridicat de ardere. E pentru prima dată în România programul rabla pentru sobe. Prima dată când am mers cu acest program la minister a fost în 2020”, a spus Ciprian Muscă, președinte ASFOR, potrivit AGRO TV.

Propunerea acestui program a venit de Asociația Forestierilor din România (ASFOR) în 2020.