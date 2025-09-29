Ratele la bănci cresc din nou de la 1 octombrie: IRCC trece pragul de 6%, la un nivel record

IRCC trece pentru prima dată peste 6%

De la 1 octombrie, indicele IRCC crește de la 5,55% la peste 6%, conform calculelor oficiale. Este prima dată când acest indicator depășește pragul de 6% de la introducerea lui. Creșterea reflectă incertitudinile economice și politice din perioada alegerilor din primăvară, având în vedere că IRCC se calculează cu o întârziere de șase luni, potrivit Stiri pe surse.

Pentru românii cu credite în lei, asta înseamnă automat rate mai mari. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) contractat pe 30 de ani, rata lunară crește cu aproape 100 de lei. Cei care au împrumutat sume mai mari vor simți și mai puternic această majorare.

Refinanțarea, o soluție pentru scăderea ratei

Specialiștii recomandă refinanțarea creditelor ca una dintre cele mai bune soluții în această perioadă. Multe bănci încă vin cu oferte de credite cu dobândă fixă, valabile pe primii 3 sau 5 ani, care pornesc de la sub 5% – mai avantajos decât noul IRCC.

Astfel, un client care are în prezent o rată de 1.900 de lei la un credit de 250.000 de lei ar putea plăti chiar și cu 550 de lei mai puțin, dacă alege o refinanțare.

Totuși, această opțiune presupune costuri suplimentare – evaluarea imobilului, acte noi și comisioane. Vestea bună este că unele bănci acoperă parțial aceste cheltuieli sau oferă reduceri pentru a atrage clienții.

Negociere și rambursare anticipată

Cei care nu vor sau nu pot refinanța pot încerca să negocieze direct cu banca pentru obținerea unei dobânzi mai mici. De asemenea, rambursarea anticipată rămâne o metodă eficientă de a reduce fie valoarea ratei, fie perioada totală a creditului.

Pentru sumele achitate anticipat nu se percep dobânzi sau comisioane, ceea ce înseamnă o economie importantă pe termen lung.

Perspective pentru următorul an

Oficialii BNR nu sunt optimiști în privința unei scăderi rapide a dobânzilor. Inflația a depășit din nou 10%, ceea ce face ca șansele de relaxare monetară în lunile următoare să fie extrem de mici.

Prin urmare, românii cu credite variabile trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă, în care ratele la bănci vor rămâne ridicate.