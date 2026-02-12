Raport RAR 2025: defecțiuni majore la aproape 4 din 10 vehicule verificate

Aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic în 2025 de inspectorii Registrului Auto Român au fost declarate neconforme, din cauza defecțiunilor tehnice majore sau periculoase. Problemele la sistemele de iluminare, emisii poluante și suspensie domină clasamentul neregulilor, iar mii de vehicule au fost considerate un pericol iminent de accident.

Rezultatele controalelor RAR în trafic, în 2025: Aproape 40% dintre mașini, cu defecțiuni grave

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat tehnic, în trafic, 92.219 vehicule la nivel național, pe parcursul anului 2025. Concluziile sunt îngrijorătoare: 38,5% dintre mașinile oprite prezentau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, fiind declarate neconforme.

Cele mai frecvente probleme descoperite au fost la:

instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%);

emisiile poluante (20,46%);

punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%);

vizibilitate (10,15%);

șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost identificate la 4,21% dintre vehicule, iar 1,4% aveau probleme la sistemul de direcție.

De asemenea, 6.064 de autovehicule prezentau deficiențe din sfera poluării, iar în cazul a 4.697 de mașini inspectorii RAR au stabilit că acestea reprezintă un pericol iminent de accident.

ITP fals, expirat sau anulat

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele controlate aveau probleme legate de inspecția tehnică periodică (ITP) – documente false, expirate sau anulate.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în 2025:

au fost aplicate 26.531 de sancțiuni contravenționale;

au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare;

au fost imobilizate 364 de vehicule;

au fost anulate 188 de ITP-uri.

„În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară.”

București și Ilfov: Situație alarmantă

În București și județul Ilfov, inspectorii RAR au verificat 6.167 de vehicule, iar rezultatele sunt și mai îngrijorătoare: 68,2% prezentau neconformități tehnice sau probleme legate de acte; 1.110 vehicule (18%) au fost încadrate la pericol iminent de accident.

Din totalul mașinilor controlate:

17,5% aveau deficiențe de poluare;

5,5% prezentau probleme de identificare;

3,3% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate în Capitală și Ilfov, au fost aplicate 3.394 de amenzi contravenționale și au fost retrase 3.032 de certificate de înmatriculare.

