Români care construiesc România

Daniel Piţurlea, Preşedinte Concelex: "Aș putea spune că am început de la zero absolut. In 1993 am zugrăvit un apartament ca să câştig bani cu care să depun capitalul social pentru o firmă. Şi cu banii ăia am făcut firma."

De la zero iau şi acum proiectele, doar că din altă perspectivă. Constructorul livrează soluţii complete, de la proiectare la finisaje.

Daniel Piţurlea, Preşedinte Concelex: "Pe măsură ce a trecut timpul lucrările au crescut. Momente dificile au fost, dar în care să vreau să renunț nu au fost niciodată."

Toţi banii, toată energia, toate ideile au mers pentru dezvoltarea companiei. Care a ajuns la o cifră de afaceri de peste 120 de milioane de euro anul trecut, la un volum de contracte de peste unul virgulă 5 miliarde de euro şi la peste 1000 de angajaţi.

Daniel Piţurlea, Preşedinte Concelex: "Banii câștigați i-am reinvestit. Nu am avut niciodată bani la dispoziţie pe care să îi cheltui, pentru că toți banii câștigați i-am reinvestit."

Şi aşa construcţiile companiei au împânzit ţara. Acum lucrează la noul terminal de plecări externe de la aeroportul din Timişoara, un proiect ce se desfăşoară pe 12.000 metri pătrați, cu șase filtre de securitate, opt porți de îmbarcare, 18 ghişee check-in şi șase porţi de scanare automată a documentelor.

Aeroportul din Tulcea, aeroportul din Maramureş, stadioanele emblematice ale Stelei şi Rapidului în Bucureşti, zeci de şcoli şi spitale, toate poartă amprenta societăţii. Chiar şi clădirea Academiei bucureştene de Studii Economice va fi reabilitată, toate structurile de rezistenţă vor fi consolidate, faţadele şi finisajele vor fi refăcute. Va fi dotată inclusiv cu panouri solare ce vor oferi o sursă regenerabilă de energie, într-un oraş deja sufocat de poluare.

Daniel Piţurlea, Preşedinte Concelex: "E un sentiment foarte plăcut când știi că ai făcut ceva care se vede și e de folos. Cel mai frumos era când erau copiii mici și le arătam. Cu asta am reușit să îi motivez și pe ei."

Şi aşa afacerea sa a devenit una de familie. Fiul lucrează în companie, se ocupă de creşterea şi dezvoltarea societăţii, iar fiica e arhitect, unele dintre proiectele ei fiind puse în practică de tată. Iar unul dintre secretele dezvoltării spectaculoase îl reprezintă investiţia în oameni. Sunt angajaţi care lucrează aici de 30 de ani, de la înfiinţare, pentru că primesc, pe lângă salarii, şi siguranţă, stabilitate.

Daniel Piţurlea, Preşedinte Concelex: „Sunt unii care au fost de la început, dar se adaugă, se lipesc, se lipesc.”

Pe lângă proiectele de afaceri, Daniel Piţurlea se ocupă şi de binefacere.

Daniel Piţurlea, Preşedinte Concelex: "Eu cu câţiva investitori facem un spital la Târgu Mureş. Anul acesta, în decembrie, va fi recepţionat."

Şi pentru că valorile româneşti sunt importante, Concelex s-a ocupat şi de proiectele bisericilor româneşti din străinătate. La Munchen sau Viena, mai exact la cea de-a treia biserică ortodoxă din Viena, inspirată de modelul Bisericii de la Mănăstirea Voroneț.