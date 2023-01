Românii au ajuns la disperare din cauza facturilor mari la întreținere: „Plătesc la apartament 2 camere, 900 lei în București”

Facturile la întreținere au ajuns deja la sume uriașe. O femeie din Capitală a scris pe o rețea de socializare că a plătit 846 de lei pentru un apartament de 4 camere, locuit de două persoane, în luna noiembrie, și asta în condițiile în care vremea este mai caldă iar consumul mai redus decât în mod normal. Întreținerea unui apartament include consumul de gaze naturale, energie termică și alte cheltuieli. Prin urmare, nu este inclusă electricitatea.

"Dragii mei, cât ați plătit voi întreținerea pe noiembrie? Eu aseară am avut un șoc, efectiv m-a apucat plânsul. Am plătit 846 de lei. Este normal? Apartament 4 camere, 98 mp, 2 persoane, sector 6, București. Căldură de la RADET plus apă, gaze, salarii (100 de lei), reparații, etc.", a scris aceasta pe Facebook.

"În Brașov am centrală proprie și mi-a venit gazul 540 de lei. La București avem căldură de la rețeaua orașului și a fost 350 de lei. Ambele apartamente sunt menținute la 21.5 grade.", a scris un alt utilizator.

Mesajele au continuat să curgă pe grupul de Facebook Buget de familie, de la oameni disperați de sumele mari pe care trebuie să le plătească.

"Garsonieră 2 persoane 720 ron în Cluj, am leșinat de 2 ori când am văzut, bătaie de joc."

"În Oradea, apartament 2 camere, 2 persoane, 349 lei"

"Iași - Întreținerea (adică lista de la asociație) 146 lei - 2 persoane (fără căldură, centrală proprie)."

"3 camere, 3 persoane, 276. Am centrală proprie, 3 camere, 2 băi, în Brașov"

"Apartament 70 mp situat la parter, în Hunedoara, 418 ron factură de gaz,( 19 noiembrie - 19 decembrie), gaz folosit pentru încălzire (ziua 22° și noaptea 21°) și apă caldă."

"3 camere, 68 mp, 2 adulți și un bebeluș (în medie să zic cam 8-9 mc de apă pe luna), căldură RADET, anul trecut am plătit și 890 lei întreținerea. Pe noiembrie doar pe jumătate de luna cu căldură am plătit 680 sigur pe decembrie mă voi speria cât va veni. La noi numai cpi asociație e 65 lei lunar, plus salariu femeie de serviciu, lumina pe scară, senzorul, chirie asociație. Constanța."

"Sibiu, o căsuță cu 2 camere, bucătărie și baie, vreo 60 mp, am plătit 803 lei gaz, 180 de lei curent, 75 lei tv+internet, 44 de lei gunoiul, 159 lei apă, suntem 3 persoane."

"Suceava, 2 persoane și un copil, 81mp 120 lei întreținere cu centrală proprie, 470 lei gaz".

"Eu dau la apartament 2 camere, 900 lei în București."

"București. Șoc și la noi a fost vreo 700 și ceva. 3 camere 70 mp, doar 2 persoane, copiii nu sunt trecuți. 300 era doar căldura și 180 lei apă caldă. Care căldură nu prea e, apă caldă la fel."

"Pentru 3 persoane 150 plătim de câteva luni încoace, apartament cu 3 camere. Cu 10mc apă. Centrală proprie. Niciodată nu am plătit mai mult de atât."

"Eu am plătit 400 la 28 mp, 4 persoane."

"3 camere, o persoană, 1 mc apă, 211 lei căldură, 344 lei în total de achitat. Avem centralădoar pentru apă caldă (blocul nu are apă caldă)."

"Și ai mei părinți tot în Drumul Taberei, doar că la 2 camere, 2 persoane au plătit 400 de lei, din care 300 lei a fost căldura."

"4 camere cu 4 persoane cam 400 lei, București S6, racordați la Radet, dar s-a dat drumul la căldură pe 18 noiembrie."

"2 camere cu căldură de la cet 570 ron."

"2 persoane, 80 mp, 9-10 mc-average 140-150 Ron la întreținere incluzând și doamna de serviciu. Căldură separat pe centrală gaz-350."

"Wow, mă uit la prețuri și rămân mirată. Eu pentru 4 mc de apă plus cheltuielile de pe scară blocului (lumina, femeie de serviciu, administrator) plătesc lunar 150 lei. Mi se pare extrem de mult ținând cont că am doar 4 mc."

"Ultima întreținere, venită în decembrie, pentru noiembrie, a fost 315 lei. 3 camere, 4 persoane, 62mp. Apă, căldură, gunoi,femeie de serviciu și ce se mai plătește la bloc. Să vedem în ianuarie cât va veni. Căldură nu o ținem prea des pornită, blocul e anvelopat foarte bine și nu am avut sub 22 de grade cu căldură oprită. Plus că a fost cald afară, deci la întreținere ieftină."

"92 lei. 3 pers, 68 mp-Galaţi. Strict ce ține de asociație - lumina scară, întreținere lift, administrator, femeie de serviciu (apă și gazul le avem separat)."

"4 camere, 2 persoane, 110 mp, centrală proprie, apă, curățenie, curent scară, salubritate, firma curățenie, salarii administrație, am avut și 60 de lei pt montare camere și uși în hol pt camera de depozitare, 275 de lei."

"București, 2 camere, 2 adulți+1 bebe de 1 an-650 lei. Mama mea 3 camere,3 adulți 850 lei."

"Și noi avem 580ron la cet pentru noiembrie pentru 2 persoane ap de 2 camere, undeva la 60mp apartamentul. Am zis că au greșit când am văzut nu zic că avem apă caldă și căldură dar nu am plătit mai mult de 350 de lei vreodată."