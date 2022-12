Câți bani plătesc românii pe mezeluri? Salamul şi crenvurştii, în topul preferințelor

În schimb, se observă o scădere a volu­melor, cu 4,4% comparativ cu anul trecut, ceea ce arată că românii cum­pără mai puţin cantitativ.

Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii, din care fac parte marii jucători din piaţă, spunea recent că din discuţiile pe care le-a avut cu companiile nu se ve­de o creştere a consumului de produ­se din carne şi că oamenii se uită la preţ atunci când aleg să cumpere, astfel că în acest sector consumul scade. În plus, se mai observă o ten­dinţă pe piaţă şi anume alegerea am­balajelor mai mici. De exemplu, sala­mul feliat şi ambalat individual are un preţ mai mic per produs compa­rativ cu cel nefeliat, sub formă de baton, însă per total, preţul per kilo­gram este mai mare.

„Românii preferă formatele de produse cu gramaj mai mic, ambalate individual“, spunea recent Roxana Manolescu, CEO al Caroli Food Group, unul dintre cei mai mari ju­cători de pe piaţa de mezeluri. Astfel, deşi cantitativ românii consumă mai puţin, cumpără mai scump. „Salva­rea“ sectorului ar putea să vină de la pe­rioada Crăciunului atunci când vânză­rile cresc, iar un mare impact în al doilea semestru este dat şi de înce­perea şcolilor, sandvişurile cu me­zeluri ajungând în pachetul multor şcolari.

Pe lista celor mai vândute produse se numără salamul, specialităţile din carne şi crenvurştii, mai arată datele Market Vector. Salamul reprezintă aproape jumătate din vânzări, 42%, procent asemănător cu cel din 2018, când Vector Market a mai furnizat date asemănătoare ZF.

Principalul canal de vânzare pentru mezeluri este retailul modern, care reprezintă 66% din totalul vânzărilor, mai arată datele companiei de cercetare de piaţă. Iar retailul modern câştigă teren, astfel că în urmă cu patru ani, în marile reţele de magazine se vindeau 55% din mezeluri. De altfel, Radu Timiş Jr., CEO al Cris-Tim, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţă, spunea recent că retailul modern reprezintă principalul canal de vânzare pentru companie, iar în urmă cu 1-2 ani încă era retailer tradiţional. „Retailul modern reprezintă cel mai mare driver de creştere şi se dezvoltă accelerat“.

Iar dezvoltarea comerţului modern prin magazine mai mici, de proximitate, a mâncat în ultimii ani din teritoriul micilor magazine de cartier, astfel explicându-se şi faptul că mezelurile, unele dintre alimentele procesate preferate de români, sunt cel mai des cumpărate din supermarketuri şi hipermarketuri.

Anul trecut, s-au vândut 114 milioane de kilograme de mezeluri, conform Market Vector, adică în jur de 6 kg per capita.

(sursa: Mediafax)