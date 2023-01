România, printre statele UE cu cele mai puține drumuri forestiere

"Din păcate, România este ţara care are una dintre cele mai scăzute, dacă nu cea mai scăzută, reţea de drumuri forestiere. Avem undeva la şase metri liniari la hectarul de pădure. Acesta este un neajuns, în primul rând din punct de vedere al accesibilizării arboretelor, pe de o parte, dar şi din punct de vedere al impactului negativ pe care scos-apropiatul materialului lemnos îl are asupra solului în pădure. Încă mai avem situaţii, atât în pădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor, cât şi în celelalte păduri, când scos-apropiatul materialului lemnos, adică din pădure şi până la drumul forestier, unde se încarcă în mijloacele de transport, se face pe drumuri forestiere cu trasee, lungimi care depăşesc uneori trei sau chiar patru kilometri", explică acesta.

Prin comparație, Germania are circa 60 de metri de drumuri forestirere/hectar de pădure, Austria are 36 metri/hectar, Franţa are 26 metri/hectar.

"Am avut parte de două programe de finanţare mari: Planul Naţional Strategic pentru România, care de curând a fost aprobat de Comisia Europeană, şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi cu toate că sectorul - şi aici nu vorbesc numai de Romsilva, vorbesc de sectorul în ansamblu - a colaborat şi împreună au fost identificate nevoile sectorului forestier, iar acestea au fost puse atât la dispoziţia Ministerului Agriculturii, care a gestionat PNS-ul, cât şi la dispoziţia Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din păcate, finanţarea pentru silvicultură este aproape zero", a spus Nicolăescu.

Circa 150 de milioane de euro sunt alocați întregului sector forestire, 70 de milioane de euri sunt pentru continuarea implementării măsurilor din exercițiul financiar anterior de silvo-mediu, iar 80 de milioane de euro sunt pentru investiții în utilaje eco.

"Finanţarea o considerăm derizorie. Adică 150 milioane de euro din totalul fondurilor alocate prin PNS pentru România, sunt total insuficiente. În ceea ce priveşte PNRR, de asemenea, finanţarea pentru sectorul forestier este una redusă. Din totalul finanţării sunt alocate 22 de milioane de euro pentru lucrări de corectare a torenţilor şi alte 50 de milioane de euro pentru modernizarea sau construirea a 90 de pepiniere silvice. Şi aici considerăm că finanţarea este insuficientă având în vedere nevoile sectorului forestier", a explicat şeful Romsilva.

Romsilva a făcut investiții de 170 de milioane de lei, din care 110 milioane de lei din fonduri de accesibilizare şi 60 de milioane de lei din fonduri proprii. Din cele 110 milioane de lei din fonduri de accesibilizare s-au construit 303,17 kilometri de drumuri forestiere, s-au reabilitat 1.473,76 kilometri de drumuri forestiere şi s-au realizat proiectele pentru 254,9 kilometri de drumuri forestiere şi 49,1 kilometri de cale ferată forestieră.

Cele 60 de milioane de lei din fonduri proprii au fost investite în mecanizarea lucrărilor silvice şi agricole pentru realizarea drumurilor forestiere şi exploatarea, transportul şi prelucrarea lemnului.

Reţeaua de drumuri forestiere administrate de Romsilva sunt de 26.514 kilometri, iar cea de cale ferată forestieră la 67 kilometri.

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietate publică a statului, respectiv 48% din pădurile României, şi asigură servicii silvice pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. 80% din pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

Romsilva mai administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, şi 12 herghelii de stat.