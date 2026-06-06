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Victorie! România câștigă meciul cu Țara Galilor

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   23:05
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Victorie! România câștigă meciul cu Țara Galilor
România a deschis scorul în minutul 52

Tricolorii au învins cu 2-1, sâmbătă seara, Țara Galilor, într-un meci amical disputat pe stadionul Steaua.

Primul gol al partidei i-a aparținut lui Louis Munteanu, în minutul 26, dar acesta a fost anulat pe motiv de ofside.

România a deschis scorul în minutul 52 prin Florinel Coman. Galezii au egalat 9 minute mai târziu prin Brooks.

Adrian Rus i-a readus pe tricolori în avantaj, printr-o lovitură cu capul în urma executării unui corner.

A fost al doilea meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a Naționalei, după ce în urmă cu câteva zile partida cu Georgia s-a încheiat 1-1.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: echipa nationala a romaniei
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