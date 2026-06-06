Victorie! România câștigă meciul cu Țara Galilor

Primul gol al partidei i-a aparținut lui Louis Munteanu, în minutul 26, dar acesta a fost anulat pe motiv de ofside.

România a deschis scorul în minutul 52 prin Florinel Coman. Galezii au egalat 9 minute mai târziu prin Brooks.

Adrian Rus i-a readus pe tricolori în avantaj, printr-o lovitură cu capul în urma executării unui corner.

A fost al doilea meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a Naționalei, după ce în urmă cu câteva zile partida cu Georgia s-a încheiat 1-1.

(sursa: Mediafax)