România, tomberonul de deșeuri al Europei, ajunge la postul german DW

În România, smogul din București provine și din deșeurile germane care sunt incinerate la periferia orașului, iar vizată în ancheta jurnalistică este compania Melor, care este parte a unei anchete a procuraturii în Germania, dar este și în vizorul organizației Greenpeace. Când în joc sunt sume foarte mari de bani, aceste rețele infracționale se dovedesc a fi tot mai inventive, iar Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu și în prezent activist de mediu, lasă să se înțeleagă că ele beneficiază și de o protecție politică, pentru că banii murdari ajung și în această zonă, spune el în reportajul difuzat de DW.

Europa exportă ilegal de ani buni deșeuri, totul transformându-se într-o afacere de miliarde. Pentru că reciclarea lor nu este deloc ieftină, adesea ele sunt incinerate sau îngropate direct, indiferent dacă este vorba despre anvelope de mașină, baterii sau chiar azbest. Acestea sunt importate ca marfă second-hand, dar după intrarea în țară dispar. Sunt arse, îngropate sau ajung la fabricile de ciment. Această practică, care nu este dăunătoare doar mediului, este foarte profitabilă însă pentru câțiva aleși, în timp ce în România indignarea populației este tot mai mare, se arată în reportaj. Intervievat, fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune că „sunt structuri de crimă organizată care se ocupă acum de transferul acestor deșeuri din țări ca Germania, Marea Britanie sau Italia în țări din Europa de Est precum România sau Bulgaria”. Mai mult, în ceea ce privește România, mafia deșeurilor acționează sub protecția politicului, susține acesta. „Eu am certitudini că banii murdari din deșeuri ajung în politică”, a declarat Octavian Berceanu pentru DW. De altfel, el pune și demiterea sa de la conducerea Gărzii de Mediu pe seama faptului că prin acțiunile sale a supărat anumite persoane implicate în această activitate. În reportajul difuzat de postul DW apare și procurorul Tiberiu Niță, cel care în ultimii ani a instrumentat foarte multe dosare legate de importurile ilegale de deșeuri. El spune că, în prezent, aceste rețele implicate în traficul de deșeuri au devenit foarte inventive și rapide, iar pentru a se adapta, România are nevoie de schimbarea legislației naționale, mai ales că în Parlament așteaptă mai multe propuneri formulate în acest sens. „Deseori este vorba despre criminalitate organizată”, spun atât Octavian Berceanu, cât și procurorul Tiberiu Niță. Informația este confirmată și de specialiștii de la Europol, potrivit ziariștilor de la DW, numai că prinderea exportatorilor, a subcontractorilor care mediază afacerea și a importatorilor din țările de destinație nu este tocmai ușoară, recunosc și autoritățile europene.

Reclamă negativă la DW și în 2020

România nu este prima oară când ajunge la postul DW din cauza importurilor ilegale de deșeuri. Un reportaj asemănător mai fusese difuzat în februarie 2020. România și Bulgaria au o problemă majoră cu gunoiul, iar o mare parte a acestuia este incinerat în fabricile de ciment fără filtre, ceea ce poluează aerul și prezintă un risc grav pentru sănătatea populației locale, arătau atunci ziariștii de la DW. „În fiecare an, în România, de exemplu, sunt incinerate aproximativ 100.000 de tone de deșeuri toxice din clorură de polivinil (PVC). O mare parte din aceste deșeuri sunt de obicei aruncate ani de zile înainte de a fi arse”, spuneau ei, iar de atunci, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat în bine deloc.

În august 2021, munții de gunoaie și mafia deșeurilor au dus România la postul Al Jazeera, iar materialul difuzat de televiziunea din Qatar arăta că grupurile de criminalitate organizată au legături puternice în interiorul țării.

Doar 15 puncte de intrare a deșeurilor în țară

Recent, Executivul a decis să modifice legislația referitoare la transferul deșeurilor și a decis că transporturile de deșeuri reciclabile vor putea trece granița României doar prin 15 puncte de trecere a frontierei. Potrivit unei Hotărâri de Guvern adoptate luna aceasta, transporturile vor avea un traseu stabilit obligatoriu de la graniță și până la locul unde se va face reciclarea pentru a elimina posibilitatea ca autocamioanele să se poată deplasa fără GPS. Administraţia Fondului pentru Mediu a fost desemnată instituţia care urmărește cantităţile care intră în țară şi se va asigura că acestea sunt corelate cu capacitatea de reciclare a firmelor la care deşeurile ar trebui să ajungă.