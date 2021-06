Romgaz a reziliat contractul pentru construcția centralei termoelectrice de la Iernut

Începută în 2016, construcția centralei termoelectrice de la Iernut a suferit mai multe probleme, astfel că Romgaz anunță acum rezilierea contractului cu constructorul, asocierea Duro Felguera-Romelectro.

În acest sens, compania națională de gaze a transmis o informare către Bursa de Valori București.

“Rezilierea Contractului de lucrari nr. 13384/2016, avand ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin constructia unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, incheiat intre S.N.G.N. Romgaz S.A., in calitate de Achizitor si Asocierea formata din Duro Felguera S.A. si Romelectro S.A., in calitate de Executant

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si art. 234 alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, incepand cu data de 17 iunie 2021, Contractul de lucrari nr. 13384/2016, avand ca obiect Dezvoltarea CTE Iernut, prin constructia unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, a incetat prin reziliere, motivat de nefinalizarea in termen, de catre Executant, a lucrarilor de constructii si punere in functiune a obiectivului de investitii.

Rezilierea Contractului de lucrari nr. 13384/2016, incepand cu data de 17 iunie 2021, a intervenit ca urmare a implinirii termenului de suspendare a notificarii de reziliere, fara ca partile sa fi ajuns la agreerea unei solutii care sa asigure finalizarea si punerea in functiune a obiectivului de investitii, in termen cat mai scurt posibil”.