Romgaz reia negocierile cu Ameropa pentru achiziţia combinatului Azomureș

„În cadrul discuţiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz şi Ameropa Grains România, având ca obiect achiziţionarea complexului de producere a îngrăşămintelor chimice Azomureş. Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluţii pentru încheierea tranzacţiei, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil şi intereselor legitime ale cumpărătorului”, se arată într-un comunicat al guvernului. La discuții au fost prezenții și reprezentanții companiei de stat Romgaz, directorul general, Răzvan Popescu, și Aristotel Jude, director general adjunct.

În ianuarie, Romgaz a anunțat că transmisese către Azomureș o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor Azomureș, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preț ar fi acceptat, părțile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii și condițiile tranzacției.

Azomureș a fost vândută în 2012

Ameropa Holding a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Azomureș în 2012 şi mai are în Romania operatorul portuar Chimpex din Constanța și distribuitorii Ameropa Grains (Constanța), Promat (Satu Mare) și Agroind (Bihor).

Platforma industrială Azomureş se întinde pe 100 de hectare şi cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele. Capacitatea anuală de producție a Azomureş este de 1,8 milioane de tone de îngrășăminte.