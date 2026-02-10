Schimbări majore la credite: Noi drepturi pentru consumatori. Băncilor li se impun limite mai stricte

În prezent, întârzierile la plata ratelor duc rapid la cesionarea datoriilor către firmele de recuperare, iar executarea silită poate deveni o consecință aproape inevitabilă.

„Am avut situații în care, de la un telefon de câteva sute de lei, s-a ajuns la zeci de mii de lei, din cauza dobânzilor, penalităților și comisioanelor”, a declarat Ionel Cristinel Obrețin, președintele ANPC, potrivit observatornews.ro.

La rândul său, brokerul de credite Dragoș Nichifor atrage atenția asupra practicilor abuzive: „Una e recuperarea amiabilă, alta e să agasezi consumatorul prin metode de presiune”.

Cum vor fi protejați debitorii

Aceste situații ar urma să fie limitate prin noile reglementări. Creditorii vor fi obligați să se adreseze instanței pentru a putea începe executarea silită, iar această măsură va putea fi aplicată doar în ultimă instanță.

„Clientul nu este într-o situație de refuz total de plată, însă executarea silită trebuie să fie ultima reacție a creditorului”, a explicat Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Înainte de acest pas, băncile vor trebui să propună soluții concrete, precum reeşalonarea ratelor, perioade de grație sau restructurarea creditului.

Directiva europeană introduce și reguli mai clare privind transparența costurilor.

„Până acum, relația dintre consumatori și finanțatori era un adevărat vest sălbatic, fiecare aplicând propriile reguli și formulare”, a subliniat Dragoș Nichifor.

Noile norme impun informarea corectă a clienților cu privire la costul total al împrumutului, inclusiv în cazul ratelor aparent fără dobândă, care vor fi reglementate explicit.

O altă noutate importantă este consolidarea dreptului consumatorilor de a renunța la credit în termen de 14 zile de la semnarea contractului. Deși acest drept există și în prezent, mulți clienți nu erau informați. În lipsa informării, termenul de renunțare se va prelungi cu încă un an, fără aplicarea unor penalități.

Noua directivă europeană va intra în vigoare în luna noiembrie 2026 și se va aplica doar creditelor contractate după această dată, fără efecte retroactive.