Servicii de consultanță de 4,5 mil. lei pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru

Aceasta a fost singura ofertă primită iar valoarea contractului este de de 4,5 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările de retehnologizare a AHE Vidraru sunt realizate de asocierea Electromontaj (lider) - Končar Engineering Ltd., având ca subcontractant compania Butan Grup. Valoarea contractului de execuție este de 188,38 milioane de euro (fara TVA). Lucrările de retehnologizare a AHE Vidraru includ:

• Proiectarea, fabricarea și execuția lucrărilor de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice și electrice aferente întregii amenajări hidrotehnice, printre cele mai importante echipamente fiind, 2 Vane plane, 2 Vane fluture cu diametre de 4.200 mm, 4 vane sferice cu diametre de 1.800 mm, 4 Hidroagregate echipate cu turbine Francis de 61.000 kW;

• Lucrările de reabilitare a părților metalice înglobate aferente aducțiunii de apă, a puțului forțat și a conductei aeriene având diametre variabile între 4.000 și 5.000 mm;

• Realizarea unui sistem automat de comandă - control al funcționării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice și a serviciilor de sistem de la distanță;

• Activități de project management constând în coordonarea proiectării, execuției lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/ fabricare/ procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare complet;



Hidrocentrala Vidraru a fost pusă în funcțiune pe 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de apă de 324 metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane mc, din care 320 milioane mc reprezintă volumul util. Barajul Vidraru a fost, la momentul inaugurării, al cincilea în Europa și al nouălea în lume între construcțiile similare. Amenajarea asigură o producție anuală de energie electrică de circa 400 GWh, într-un an hidrologic mediu.