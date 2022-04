Sfatul ministrului Agriculturii pentru prevenirea risipei alimentare: Mănâncă înainte să mergi la cumpărături

„Nu avem de ce să ne temem unei crize alimentare și o spun cu responsabilitatea. Trebuie să facem diferența între o criză alimentară care este definită de lipsa alimentelor la raft, adică o penurie de alimente, și o criză a disponibilității și a posibilității populației de a avea acces la acele alimente. Sunt două lucruri total distincte. Într-o țară în anul 2021 s-a aruncat la gunoi două miliarde de kilograme de alimente putem vorbi de risipă alimentară”, spune Adrian Chesnoiu.

El face un apel pentru evitarea risipei alimentare și spune că a găsit o soluție.

„Ne putem face cu toții o analiză să vedem cât din mâncarea, din alimentele pe care noi le achiziționăm de la hipermarket ajung la coșul de gunoi la finalul săptămânii. și atunci o să ne dăm seama că, de fapt, aceia sunt bani aruncați. Putem fi mai responsabili, putem să ne autoeducăm... Eu însumi am făcut un astfel de exercițiu și vă spun că am găsit și soluția - înainte să merg să fac cumpărături, mănânc. Când mergi la cumpărături și îți e foame, ai cumpărat jumătate de magazin. Le punem pe toate în frigider și la finalul săptămânii umplem coșul cu produse agro alimentare care ajung la gunoi. (...) În general, nu (merg - n.r.) cu listă, că funcționez punctat cu nevoi, adică ce am nevoie în casă și am nevoie să mă hrănesc, merg și îmi achiziționez”, conchide Chesnoiu.