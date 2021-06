She Is Mom – noua platformă business pentru femei

Dacă pentru unele business-uri pandemia a însemnat punerea lacătului pe ușă, pentru altele a reprezentat momentul oportun implementării unor idei extraordinare. Exact așa s-a întâmplat și în cazul platformei She Is Mom. Dedicată în exclusivitate femeilor din toate mediile sociale, platforma dorește să ofere, cu precădere, șansa proaspetelor mame de a se reintegra ușor în câmpul muncii după o perioadă de absentare corespunzătoare concediului post-natal. Însă platforma este mult mai mult de atât. Pe de-o parte este o modalitate de a pune în legătură directă companiile cu oamenii ce se află în căutarea unui jos iar pe de altă parte, un loc care pune la dispoziția membrilor resurse importante de business și educație. Aceasta a devenit în scurt timp de la lansare un spațiu virtual de întâlnire între antreprenori, mentori, specialiști în varii domenii, angajați sau persoane care își caută drumul din punct de vedere profesional.

She Is Mom – un început timid pentru un viitor îndrăzneț

“Înainte de orice, She Is Mom este un business în care cred cu tărie, început cu stângăcie însă lansat dintr-o dorință fantastică de a aduce schimbări substanțiale, atât de percepție cât și de mentalitate pe piața muncii din țara noastră. Prin intermediul platformei se dorește redarea motivației și a energiei, punerea la dispoziția doamnelor și domnișoarelor a unor resurse foarte importante privind educația financiară și antreprenorială. Practic, este o comunitate activă în care femeile se pot regăsi din punct de vedere profesional și la care pot apela întotdeauna”, spune Alexandra Micu, fondatoarea platformei.

Tânăra antreprenoare, cu o experiență în recrutare de peste 15 ani, a descoperit deseori provocările cu care se confruntau proaspetele mămici atunci când doreau să se întoarcă în câmpul muncii, percepția angajatorilor vis-a-vis de un program cu mai multă flexibilitate pentru a se adapta nevoilor acestora și de acceptare a unor persoane care au făcut o pauză în viața profesională de aproximativ 2 ani. Plecând de la aceste informații și situații tot mai des întâlnite, Alexandra a făcut un pas înainte, formând o comunitate profesională bazată pe sprijin, mentorat, resurse educaționale din cât mai multe domenii. Pandemia a jucat un rol extrem de important în demararea acestui proiect îndrăzneț deoarece a obligat anumite business-uri să se digitalizeze mai repede decât ar fi făcut-o în condiții obișnuite și de a forța angajatorii să aibă o nouă perspectivă a lucrului remote, fapt greu înțeles și acceptat de multe companii în anul 2019, spre exemplu.

Vise proiectate în planuri de business

Pentru anul în curs, fondatoarea își propune atragerea unor investitori care să creadă în idee cu acceași tărie ca și ea, având nevoie în urma unor calcule realizate de aproximativ 300.000 Euro pentru a duce comunitatea și platforma la următorul nivel, transformând-o într-un loc interactiv și original. Momentan, aceasta activează doar pe piața din România, însă se dorește o dezvoltare și în afara granițelor țării, oferind femeilor din toată lumea acces la resurse importante, cursuri și workshopuri, acces la mentori cu diverse specializări dar și o mulțime de alte beneficii. În prezent She Is Mom are în portofoliu peste 3000 de membri, peste 50 de mentori și peste 30 de beneficii și, de curând, interfața acesteia a fost schimbată, devenind mult mai intuitivă și ușor de folosit. Focusul principal în următoare perioadă este creșterea nivelului de awareness pentru ca tot mai multe femei să găsească în platformă un loc pentru dezvoltarea profesională.