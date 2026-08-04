Deciziile politice au eliminat aproape 4.000 MW din producția internă de electricitate, prin închiderea CE Oltenia. Sindicatele cer revenirea la producţia de energie pe bază de cărbune 

Aceeași confederație solicită acum măsuri urgente pentru depășirea crizei energetice și asigurarea securității naționale în domeniul energiei, dar și o anchetă penală care să stabilească cine și de ce a luat aceste măsuri, în ultimii ani, deși se putea negocia la Bruxelles păstrarea capacităților de producție a energiei electrice pentru România. Sindicatele au atras atenția asupra faptului că decizia de închidere a Complexul Energetic Oltenia este un atac la economia și securitatea națională, pentru că CEO este cea mai mare companie de stat din România specializată în exploatarea lignitului și producerea energiei electrice, cu o capacitate instalată de aproximativ 3.900 MW, iar eliminarea acesteia ne aduce în situația de criză energetică, în timp ce statul român pierde foarte mulți bani.

Calculele specialiștilor arată că în ultimii ani România a scos din exploatare peste 3.500 MW de capacități de producție pe bază de cărbune, fără ca acestea să fie înlocuite, la care se adaugă și cele blocate de USR pentru hidrocentrale. Rezultatele acestor acțiuni erau mai mult decât predictibile, existând calcule exacte și simulări care arătau la ce situație se va ajunge, scenariul actual fiind deja cunoscut, la nivel de experți.

„CNS Cartel Alfa își exprimă profunda îngrijorare față de criza energetică cu care se confruntă România și față de efectele economice și sociale generate de reducerea accelerată a capacităților naționale de producție a energiei electrice. Într-un ritm comparabil, cu noi capacități de producție în bandă, capabile să asigure stabilitatea Sistemului Energetic Național. În prezent, în contextul indisponibilizării temporare a unui grup de la Centrala Nucleară Cernavodă și al apelurilor privind reducerea consumului de energie, România se confruntă cu o vulnerabilitate majoră în ceea ce privește securitatea energetică, în timp ce consumatorii casnici și economia suportă unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Uniunea Europeană. Aceste evoluții au avut consecințe grave asupra economiei naționale”, spun sindicaliștii, cerând o anchetă amplă, făcută de Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

„Solicităm instituțiilor competente să analizeze, în limitele atribuțiilor legale, circumstanțele în care au fost adoptate deciziile privind închiderea capacităților de producție pe bază de cărbune și să stabilească dacă există elemente care justifică declanșarea unor investigații privind eventuale fapte care au produs prejudicii economiei naționale și interesului public”, a transmis Cartel Alfa.

Atac la economia națională

Situația afectează inclusiv Produsul Intern Brut, pentru că multe companii energointensive și-au redus activitatea, au intrat în reorganizare sau insolvență ori și-au încetat activitatea, ceea ce a condus la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă și la diminuarea competitivității economiei românești - mai precizează sindicatele. Cartel Alfa a transmis o scrisoare deschisă instituțiilor statului și reprezentanților Parlamentului României, solicitând anchetă penală și redeschiderea producției de energie electrică pe bază de combustibili fosili.

Confederația solicită Parlamentului României și Guvernului adoptarea, în regim de urgență, a modificării art. 4 din OUG nr. 108/2022, astfel încât scoaterea din exploatare a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă să fie condiționată de punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție echivalente, capabile să asigure aceeași putere instalată și continuitatea în funcționarea Sistemului Energetic Național.

Legislația poate fi modificată

Sindicatele propun completarea articolului 4 din OUG cu un nou alineat, alin. (3³), cu următorul cuprins: „(3³) Prin excepție de la alin. (1) lit. c) și d) și de la alin. (3¹), capacitățile instalate disponibile de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă se scot din exploatare sau din serviciu numai după punerea în funcțiune a noilor capacități de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale și din surse regenerabile de energie, cu aceeași putere instalată totală”.

De asemenea, confederația arată că menținerea actualului cadru legislativ, în absența unor capacități de producție care să înlocuiască integral grupurile scoase din exploatare, expune România la riscuri majore privind securitatea energetică, continuitatea alimentării cu energie electrică și funcționarea economiei naționale - amplificate în actualul context, marcat de indisponibilitatea temporară a unui reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă. Astfel, se impune adoptarea fără întârziere a unor măsuri legislative care să consolideze reziliența Sistemului Energetic Național, mai spun sindicatele.