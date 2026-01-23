Studiu Deloitte: Incertitudinile globale și presiunea clienților vor împinge asigurările spre digitalizare în 2026

Pentru a-și gestiona eficient costurile în contextul adaptării modelelor de operare, asigurătorii accelerează procesul de digitalizare, care necesită investiții în modernizarea tehnologică, flexibilitate organizațională și combinarea abilă a tehnologiei cu capitalul uman, potrivit studiului Deloitte 2026 Global Insurance Outlook citat de finacialmarket.

După o perioadă marcată de stabilitate în piața asigurărilor, dublată de o creștere a primelor subscrise, multe segmente de asigurări intră într-o etapă de încetinire a creșterii pe fondul presiunilor tot mai mari legate de costuri.

De exemplu, segmentul asigurărilor non-viață, care a raportat o creștere globală de 4% a primelor subscrise în 2024, este estimat să aibă un plus de doar 2,3% în 2026. În segmentul asigurărilor de viață, creșterea primelor subscrise este, de asemenea, așteptată să scadă de la 6,1% în 2024 la 2,4% în 2026 la nivel global. În Europa, rata de creștere pentru asigurările de viață a fost de 4,9% în 2024 și se preconizează că va scădea la 1,7% în 2026.

După ce a atins un vârf în 2024, segmentul de asigurări de grup va înregistra o creștere mai mică în următorii câțiva ani, însă crește cererea pentru produse care răspund noilor nevoi ale angajaților, cum ar fi asigurările de sănătate (inclusiv sănătate mintală) și asigurările pentru animale de companie.

Deoarece forța de muncă este acum formată din cinci generații, asigurătorii trebuie să ofere beneficii și produse suplimentare, mai bine adaptate profilurilor profesionale și demografice ale angajaților, explică studiul. Portofoliile pot include noi tipuri de beneficii, cum ar fi îngrijirea vârstnicilor, opțiuni de creșă la sediul angajatorului și chiar sprijin pentru adopții.

În contextul nivelului atât de ridicat al incertitudinii globale și al presiunilor externe, competitivitatea asigurătorilor se va baza tot mai mult pe modele de capital mai agile, care asigură diversificarea riscurilor pentru a gestiona volatilitatea – de exemplu, riscul reținut de asigurător combinat cu reasigurarea prin terți –, conform studiului, și pe structuri de finanțare în colaborare care le permit să transfere parțial riscul către piețele de capital și, astfel, să-și asigure un capital cu o flexibilitate mai mare, să-și lărgească baza de capital și să-și îmbunătățească reziliența în cazul unor pierderi de mare amploare.

Acest tip de cooperare financiară și investițională este doar unul dintre pilonii transformării sectorului asigurărilor, subliniază studiul. În același timp, asigurătorii își intensifică eforturile de digitalizare, recunoscând că avantajul competitiv depinde tot mai mult și de calitatea relațiilor cu clienții, de un management mai bun al riscurilor și de eficientizarea proceselor interne. Infrastructura cloud, conexiunile API (application programming interface), dispozitivele IoT (Internet of Things) și inteligența artificială (IA) se numără printre cele mai frecvente inovații și utilizări ale tehnologiei.

Dronele pentru inspectarea acoperișurilor, imaginile prin satelit pentru triaj în cazuri de catastrofe și senzorii IoT pentru monitorizarea în timp real permit deja asigurătorilor să previzioneze și să minimizeze pierderile pe toate liniile de business.

În ceea ce privește inteligența artificială, în ciuda unui ritm variat de adoptare și implementare, majoritatea liderilor companiilor de asigurări se concentrează acum pe cazuri practice de utilizare a IA în diverse departamente.

De exemplu, pentru detectarea fraudelor, asigurătorii implementează tehnologii IA pentru a identifica tentativele de fraudă în cererile de despăgubire, inclusiv folosind machine learning pentru a detecta anomaliile în cererile depuse de asigurați.

Studiul Deloitte estimează că, prin implementarea unor soluții bazate pe IA care detectează în timp real tentativele de fraudă, asigurătorii non-viață ar putea economisi până la 160 de miliarde de dolari până în 2032. Și departamentele de subscriere pot beneficia de inteligența artificială, deoarece asistenții IA pot procesa și prioritiza volume mari de cereri, permițând verificarea unui număr mai mare de polițe fără a adăuga personal nou.

Relația cu clienții este unul dintre domeniile în care numeroși asigurători folosesc IA, prin intermediul asistenților virtuali. Principalele obstacole în procesul de utilizare eficientă a IA sunt datele fragmentate și sistemele învechite, potrivit studiului.

„Raportarea financiară este un alt domeniu care ar putea fi optimizat semnificativ prin digitalizare. După momentul-cheie 2023, când asigurătorii au fost nevoiți să adopte standardele internaționale de raportare financiară IFRS 17, care au schimbat modul în care activele și pasivele sunt evaluate și prezentate în situațiile financiare, ei au acum șansa de a valorifica instrumente digitale avansate și analiza datelor pentru a eficientiza fluxurile de lucru de raportare și pentru a pregăti rapoarte de înaltă calitate.

Inovațiile tehnologice nu doar susțin eforturile de conformare la standardele financiare în permanentă evoluție, ci și oferă asigurătorilor oportunitatea de a oferi mai multe informații financiare și operaționale relevante stakeholderilor lor,” a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit și Servicii Conexe, Deloitte România.

În ceea ce privește tehnologia, cea mai mare provocare este combinarea modernizării tehnologice cu crearea unui mediu în care angajații pot folosi date și instrumente digitale în activitatea lor zilnică, subliniază studiul. Asigurătorii trebuie să construiască un mediu în care angajații să înțeleagă capacitățile și limitările tehnologiei și în care organizația să îmbine automatizarea cu intuiția și perspectiva umană în luarea deciziilor, în oferirea de asistență clienților și în evaluarea riscurilor.

Asigurătorii se confruntă, de asemenea, cu presiuni structurale, cum ar fi consolidarea firmelor de brokeraj, evoluție care crește puterea de negociere a acestora din urmă, și cu jucătorii non-tradiționali (alternative risk players) care intră pe piață.

„La nivel global, brokerii independenți generează mai mult de jumătate din vânzările de asigurări de viață către clienții persoane fizice și 83% din veniturile obținute în segmentul beneficiilor oferite de angajatori, arată studiul.

Dar procesul de transformare a canalelor de distribuție a serviciilor de asigurare este în plină desfășurare, iar asigurătorii caută modalități inovatoare de a se diferenția. Parteneriatele strategice și alianțele reprezintă o soluție care poate consolida stabilitatea financiară a furnizorilor de asigurări și poate oferi noi surse de venituri prin dezvoltarea unor servicii complementare produselor tradiționale de asigurare,” a declarat Ana Șerban, Director Soluții de Actuariat și de Asigurare, Deloitte România.

Asigurătorii își dezvoltă tot mai mult rețele de colaborare care cuprind entități din diverse industrii, permițându-le să-și extindă ofertele, să crească flexibilitatea operațională și să răspundă mai rapid nevoilor clienților. De exemplu, companiile de asigurări pot dezvolta parteneriate cu furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu și cu alți furnizori de wellness pentru a oferi servicii contra cost care să completeze portofoliile lor tradiționale de produse și servicii. De asemenea, companiile de asigurări de viață pot colabora cu operatori de telecomunicații pentru a oferi produse de micro-asigurare de viață, mai indică studiul.