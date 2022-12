Sute de decizii ASF, confirmate de instanțe în cea mai activă perioadă. Momente cheie, depășite spre folosul consumatorilor

Practica instanțelor de judecată în ceea ce privește acțiunile introduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și mai ales contestațiile formulate de diversele entități supravegheate tinde să devină una mai degrabă favorabilă Autorității, arată o analiză a deciziilor luate în 2022. Tendința este cu atât mai importantă cu cât se instaurează în cea mai activă perioadă din istoria instituției în ceea ce privește acțiunile de supraveghere și control soldate cu decizii importante pentru piețe.

Deciziile analizate de noi vizează în primul rând piața asigurărilor și piața de capital, zona de supraveghere și control din piața pensiilor private începând să fie mai activă abia în ultima perioadă. Decizii de forță , care vizează, de exemplu, ridicarea autorizației City Insurance, fosta companie lider de piață în asigurări, și sancțiunile masive aplicate foștilor conducători ai societății au fost confirmate de judecători, fapt care demonstrează, până la urmă, soliditatea motivărilor aduse de specialiștii ASF într-un context foarte dificil.

Mai mult, instanțele confirmă și justețea actelor normative emise de Autoritate. Cel mai recent, Curtea de Apel București a respins acțiunea unei asociații patronale împotriva modificărilor aduse normei 20/2017, privind asigurările de automobile. În acest fel, prevederile articolului I al normei 18/2022 rămân în picioare, spre beneficiul consumatorilor. Articolul respectiv introduce, în premieră, posibilitatea ca prețul final al asigurării RCA să difere în funcție de canalul de distribuție, fapt ce oferă o gamă mai largă de opțiuni clienților de asigurări.

Poate mai important decât atât este faptul că instanțele de judecată dau dreptate ASF în dosare care vizează companii și persoane cheie prezente încă în piețe, administrând banii a milioane de consumatori. Amintim că la jumătatea acestui an, în piața asigurărilor erau în vigoare în jur de 15,6 milioane de contracte, în timp ce numărul investitorilor prin fonduri prezente pe piața de capital depășea 500.000. Peste 7,8 milioane de oameni participă în sistemul de pensii private, unde cotizează lunar cu 3,75% din salariul brut. Aceste cifre arată destul de clar cât de importantă este sănătatea celor trei piețe, care au împreună active de zeci de miliarde de euro, supravegheate de ASF și gestionate prin deciziile luate de Consiliul Autorității.

Supravegherea strictă din zona asigurărilor, susținută de deciziile judecătorești. Persoane cheie din zona pieței de capital au pierdut procesele cu ASF. Păgubiții și clienții au doar de câștigat

Piața asigurărilor a beneficiat de o atenție sporită din partea ASF în ultimii doi ani, iar acest lucru se poate observa din frecvența fără precedent a controalelor și mai ales a deciziilor luate în legătură cu această piață. Faptul că astăzi fotografia pieței surprinde unul dintre cele mai ridicate niveluri de concurență din istoria sa recentă și cu siguranță cel mai mare grad de diversificare pe piața RCA de la introducerea prin lege a acestui produs se poate spune că are legătură și cu supravegherea mai strictă. În acest context, aplicarea imediată a deciziilor ASF are un rol semnificativ. De exemplu, Autoritatea a intervenit în mai multe rânduri la liderul pieței RCA, Euroins, cu decizii care impun remedierea unor probleme cu plata daunelor. În plus, au fost sancționate atât societatea cât și conducerea ei de fiecare dată când s-a încercat întârzierea sau obstrucționarea controalelor, mai ales prin nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate. Mai important, societatea a fost pusă în două rânduri sub un plan de măsuri menit să remedieze atât deficitele de rezerve și de capital, cât și probleme logistice cu gestionarea dosarelor de daună. Una dintre indicațiile ASF a fost chiar diversificarea portofoliului, prin reducerea prezenței pe piața RCA și creșterea vânzărilor în zona de facultive.

Asigurătorul a contestat toate aceste decizii, însă ASF a primit deja câștig de cauză în majoritatea proceselor pe aceste spețe. Beneficiul clienților și păgubiților este evident, în primul rând prin dinamizarea procesului de gestionare a daunelor, în baza unor decizii executorii și confirmate de instanțe, apoi prin menținerea sau chiar reducerea cotei Euroins din piața RCA și implicit a riscului ca firma să ajungă să nu își poată onora obligațiile, în contextul în care toate așteptările erau ca această societate să preia mare parte a deficitului de asigurare rămas după City Insurance. În loc să se întâmple astfel, au revenit pe piață, pentru prima dată după ani de zile, societăți mari, cu portofolii tradițional diversificate, iar acest lucru s-a întâmplat inclusiv ca urmare a măsurilor luate de ASF.

Tot în zona asigurărilor s-au desfășurat primele acțiuni de amploare care au vizat piața brokerajului. Au fost descoperite și sancționate nereguli importante, cum ar fi lipsa de pregătire a personalului, neînregistrarea unora dintre polițele de asigurare sau chiar utilizarea de useri falși, această din urmă problemă fiind sesizată organelor penale. În mod evident, toate aceste nereguli sunt de natură să afecteze interacțiunea clientului cu brokerul, fie pentru că nu va primi informațiile potrivite dacă agentul este necalificat corespunzător fie că poate ajunge chiar să dețină o poliță fără acoperirile la care se așteaptă. Și în această privință, mai multe măsuri ASF contestate de brokeri au fost confirmate de instanțe. Și alte entitătți din zona asigurărilor au contestat fără a avea câștig de cauză decizii importante luate de ASF.

Cea mai mare parte a deciziilor judecătorești care implică ASF, în 2022, vizează piața de capital. În această zonă, regulile mai stricte impuse de la nivel european și transpuse și în legislația locală, au făcut ca măsurile de sancționare să fie mai frecvente. Mai mult, pe acest segment există și procese în contencios administrativ prin care diverși participanți la piață reclamă lipsa de acțiune a ASF în legătură cu alți participanți, de obicei concurenți direcți. În aceste spețe, inclusiv în dosare cu nume foarte cunoscute în piață, balanța deciziilor favorabile înclină tot spre ASF, pe parcursul anului 2022. Din datele publice, reiese că Autoritatea a beneficiat de aproximativ 100 de astfel de decizii favorabile pe spețe legate de piața de capital, majoritatea în legătură cu sancțiuni acordate unor entități supravegheate sau persoane relevante, potrivit studiifinanciare.ro.