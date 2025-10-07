Fostul ministru de Finanțe: Nu există pericol privind incapacitatea de plată

Tánczos Barna a declarat că România nu este în pericol de a intra în incapacitate de plată. Tituși, fostul ministru de Finanțe a avertizat că există o presiune din cauza dobânzilor pe care trebuie să le plătească statul român.

Declarațiile au fost făcute marți seara la TVR Info.

„Nu există pericol privind incapacitatea de plată (...) există presiune pe costul finanțării”, a explicat Tánczos Barna adăugând că deficitul acumulat an după an și rostogolit „ne costă”.

Reprezentantul UDMR a estimat că România pierde în fiecare an numeroase investiții din cauza dobânzilor.

„Un program Anghel Saligny se duce pe apa Sâmbetei din cauza dobânzilor”, a precizat Tánczos Barna

(sursa: Mediafax)