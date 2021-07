Tanczos Barna: România este ultima țară în care se intră cu mașina în parcuri naționale

Este inadmisibil ca România să devină ultima țară în care este voie să umbli nestingherit cu mijloace de transport în parcuri naționale, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, a avut luni întâlniri cu autoritățile din județul Bihor. El a spus că în România intră în baza unor documente care se dovedesc ulterior a fi false sau completate incorect materiale, materii prime sau alte bunuri care ajung la gropile de gunoi sau sunt abandonate.

„Județul Bihor este printre județele fruntașe în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale și este inadmisibil să autorizăm zeci de puncte de depozitare sau de lucru, unde anumite companii, sub această autorizare, desfășoară activități ilegale și se pune astfel presiune pe autoritățile locale, care încearcă să rezolve această problemă. Presiunea la graniță asupra autorităților locale este imensă, s-au făcut eforturi deosebite în ultimele luni de identificare și de control, astfel încât transporturile de materiale, materii prime și deșeuri să fie oprite. În ciuda acestui fapt, constatăm că în România, intră în baza unor documente care se dovedește ulterior a fi false, sau completate incorect, cantități de materiale, materii prime sau alte bunuri care ajung la gropile de gunoi, în cel mai bun caz, sau sunt abandonate. În ultimele luni am dispus mai multe controale în județul Bihor, inclusiv prin Corpul de Control al ministrului și am identificat rețele organizate care au fost deferite organelor de cercetare penală. Această luptă este una continuă, alături de prefecturi, Garda de Mediu, autorități locale, etc”, a spus Tanczos Barna.

Acesta a vorbit și despre un fenomen cu care se confruntă rangerii din Parcurile Naționale: accesul neautorizat al unor cetățeni cu mijloace de transport sau de deplasare în locuri strict protejate.

„Am discutat și despre problema cu care se confruntă Parcul Național Apuseni, respectiv despre accesul cu mijloace de transport neautorizate în zonele interzise. Este clar că este nevoie de o modificare legislativă (...), trebuie înăsprite și pedepsele. Este inadmisibil ca România să devină ultima țară în care este voie să umbli nestingherit cu mijloace de transport în astfel de zone, în timp ce în alte țări din Uniunea Europeană sunt interzise și aspru sancționate. Voi propune înăsprirea pedepselor și măsuri noi care să descurajeze aceste activități care încep să se generalizeze la nivel național. Va fi nevoie de măsuri dure, similare cu cele care sunt aplicate în domeniul deșeurilor – confiscarea unor mijloace de transport”, a precizat ministrul.

Mediafax