Avertizarea șefului ANAF către OMV Petrom. Vom fi atenți la ingineriile financiare

„Noi, ca ANAF, nu putem să facem decât un lucru, şi o să îl facem extrem de ferm, începând de mâine, vom verifica nu numai OMV-ul, ci şi toate societăţile care se încadrează în prevederile acestei Ordonanţe şi din primele verificări o să vedem dacă cifra lor de afaceri, 75% reprezintă acele coduri CAEN prevăzute clar în Ordonanţă. Nişte controale finale nu pot fi făcute în următoarele zile pentru că situaţiile financiare, în România, se finalizează şi se depun la 30 mai, dar cu o probabilitate de 99,9%, în maximum două săptămâni o să pot să spun dacă OMV-ul datorează sau nu această contribuţie de solidaritate. În maximum două săptămâni", a spus Lucian Heiuș, președintele ANAF, la digi24.

De asemenea, el precizează nu există legături cu OMV Austria în privința taxei de solidaritate.

„OMV Petrom este o companie românească, singura legătură cu OMV din Austria este că deţine 51,15% din OMV Oetrem, iar dividentele vor fi virate respectând acest procent, în rest, nu are nicio legătură activitatea pe care o are în România şi faptul că trebuie să plătească taxe aici, activitatea din Austria şi taxa să o plătească în Austria, pentru că acolo ar putea să fie alte condiţii. Singura întrebare este dacă acel prag de 75% este sau nu este atins pentru activitatea companiei OMV Petrom, nu discutăm de grupul OMV. Trebuie să fim atenţi să vedem dacă este calculat corect, dacă este interpretată legea fiscală corect şi dacă nu s-au încercat anumite inginerii financiare în stabilirea acestui prag”, a punctat șeful ANAF.

Acesta promite că ANAF va începe executarea silită pentru societățile din energie care nu plătesc taxa de solidaritate.

„Pentru noi toate companiile sunt egale şi vom face aceste verificări foarte stricte şi foarte amănunţite cu specialiştii pe care îi avem, la toate societăţile care ar trebui să se încadreze şi să nu scape niciuna fără să plătească această contribuţie. Şi dacă vor încerca să facă acele arhicunoscute inginerii financiare, vă garantez că nu vor putea scăpa de atenția noastră şi vom face toate demersurile pentru a recupera aceşti bani.

Am început deja verificările amănunţite asupra modului în care este calculată cifra de afaceri, nu numai a companiei OMV Petrom, ci a tuturor companiilor care pot să intre sub incidenţa Ordonanţei de Urgenţă 186. Când vom fi finaliza aceste verificări, vom şti cu exactitate care dintre companiile din România datorează această contribuţie de solidaritate. Trebuie să fim foarte atenţi pentru că termenul final de depunere a situaţiilor financiare pentru companiile din România este sfârşitul lunii mai. Dar cu probabilitate de 99,9% vom şti undeva am estimat eu în maxim două săptămâni ce companii se încadrează pe prevederile Ordonanţei 186”, a mai precizat șeful ANAF.

