Bogdan Ivan, despre Poștă: Nu desființăm nici oficii, nu dăm afară nici oameni

„Să nu uităm și de rolul strategic pe care îl are Poșta Română, repet, pentru că, dincolo de serviciile pe care le prestează pentru beneficiari privați și pentru beneficiari publici, Poșta Română are rolul de serviciu universal, ceea ce înseamnă că pentru anumite servicii pe care le prestează, indiferent când unele sunt profitabile mai mult sau mai puțin, ești obligat prin lege să prestezi anumite servicii de importanță strategică. Iar din acest punct de vedere, desființarea, fără o analiză foarte clară a unor oficii poștale, nu intră în viziunea pe care o are astăzi acționarul majoritar al Poștei Române. Din contră, pe mine mă interesează ca această companie să se dezvolte și aștept contracte noi. Aștept diversificarea activității Poștei Române, aștept venituri mai mari la Poșta Română și să vorbim despre optimizarea anumitelor cheltuieli”, spune Bogdan Ivan.

El precizează că vor fi și excepții „doar în ecuația în care avem explicit situații, în care anumite oficii poștale nu funcționează și nu au beneficiari”.

„Acolo sunt de acord. Dacă ai o localitate cu 30 de oameni și acolo ai un oficiu poștal și el poate să fie deservit de alt oficiu, e o altă situație. Dar atâta timp, cât eu ce puțin voi fi și echipa din care fac parte în Guvernul României, acest lucru nu se va întâmpla. Nu desființăm nici oficii, nu dăm afară nici oameni”, încheie ministrul Digitalizării.

(sursa: Mediafax)