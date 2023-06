Tayyip Erdogan vrea să redreseze economia Turciei. Noua guvernatoare a Băncii Centrale: „Dură, eficientă şi inteligentă”

Noua guvernatoare a Băncii Centrale a Turciei este Hafize Gaye Erkan, căreia îi revine sarcina de a redresa politica monetară. Aceasta are 43 de ani, a studiat finanțele la Princeton, a fost co-director al First Republic Bank şi director general la Goldman Sachs.

Erkan a lucrat astfel ani de zile pe piața financiară din New York și este considerată "dură, eficientă şi inteligentă" de către Kathryn Wylde, director general al ONG-ului Partnership for New York City, unde viitorul guvernator a lucrat ca director.

"Cu certitudine, nu este o persoană care poate fi manipulată, dar poată să nu fie de acord fără a fi dezagreabilă", spune Wylde.

Este al cincilea guvernator în ultimii patru ani, și prima femeie la conducerea Băncii Centrale a Turciei, înlocuindu-l pe Sahap Kavcioglu, care a acceptat politicile nefaste impuse de Erdogan. Însă el nu a fost înlocuit total din poziții de decizie, ajungând acum șef al Autorităţii de Supervizare Bancară a Turciei (BDDK).

Totodată, în urmă cu o săptămână, Erdogan a numit în fruntea Ministerului Finanțelor pe Mehmet Simsek, acesta având misiunea de a rezolva problemele grave din economie.

Numirile președintelui arată intenția acestuia de a acorda mai multă atenție prosperității populației, după ce ani de zile a permis ingerințe ale politicului în economie, ceea ce a dus la criza costului vieții, niveluri ridicate de inflație și prăbușirea lirei turcești cu peste 80% în ultimii doi ani.

Anterior, Erdogan a sfidat legile economice și a impus Băncii Centrale să mențină dobânzi scăzute, susținând că dobânzile mari favorizează inflația, considerând că astfel susține producția și exporturile. Decizia a dat peste cap economia țării, deciziile au fost luate haotic, investițiile străine au scăzut cu circa 85%, respectiv 130 de miliarde de dolari, în ultimul deceniu.

Banca Centrală a cheltuit astfel aproximativ 200 de miliarde de dolari doar în ultimul an pentru a susține lira turcească, inflația a ajuns la 85% în 2023, rezervele valutare sunt pe minus.

Însă noile numiri stârnesc neîncredere printre analiști.

"Este neclar cât de mult timp ar putea tolera Erdogan o abordare mai pragmatică a economiei, ţinând cont de priorităţile care vor fi prezentate la alegerile locale din martie 2024", spune Wolfango Piccoli de la Teneo.

Partidul AK Party, aflat la guvernare, vrea să recâştige marile orașe la alegerile locale din martie 2024, care acum sunt conduse de opoziție.

Oare președintele Erdogan urmează exemplul țării riverane, Federația Rusă, a cărei Bancă Centrală este condusă de Elvira Nabiullina, considerată cel mai bun guvernator al unei bănci centrale din lume ?!