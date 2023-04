Tipuri de servicii SEO de care orice afacere trebuie sa beneficieze!

Desigur, este recomandat sa stii cat mai multe despre servicii SEO inainte de a le achizitiona. Exista atat tehnici white hat (pozitive), cat si black hat (negative) care iti pot influenta website-ul si prezenta online. Ideal este sa ai parte doar de cele pozitive!

Servicii SEO on-page

Totul incepe de la on-page. Acest termen se refera la toate optimizarile care pot fi realizate in cadrul website-ului tau – de la text, titluri, descrieri, imagini si asa mai departe. Pentru acest aspect al serviciilor SEO sunt necesare si cunostinte tehnice din partea expertului.

De exemplu, un factor inca important este viteza de incarcare. Desi mai toata lumea are o viteza de internet foarte buna in ziua de astazi, incarcarea unui website cu imagini neoptimizate (din punct de vedere al marimii/dimensiunii) poate duce la o viteza de incarcare foarte greoaie. Un expert in SEO te poate ajuta cu acest lucru, dar si cu multe altele ce tin de optimizarea on-page.

Servicii SEO tehnice

Cunostintele tehnice on-page si SEO tehnic sunt doua lucruri putin diferite. SEO de tip pur tehnic implica realizarea de audituri, interpretarea de statistici si realizarea de rapoarte privind performanta website-ului in urma unor optimizari. Aici mai intra si realizarea unei arhitecturi corespunzatoare, analiza erorilor de link si crearea unui sitemap, printre altele.

Un specialist SEO trebuie sa stie aceste lucruri atunci cand pretinde ca ofera servicii SEO complete. De altfel, acesta ar trebui sa inceapa prin a-ti oferi un audit SEO realizat la nivelul website-ului tau. Acesta are rolul de a oferi expertului un punct de start in optimizarea eficienta si corespunzatoare a website-ului afacerii tale.

Servicii SEO de tip local

Daca te bazezi si pe clienti fizici sau pe interactiunea cu acestia, atunci ai nevoie si de optimizare SEO locala. Acest tip are in vedere utilizarea algoritmului Google responsabil de identificarea locatiei afacerii tale si a utilizatorilor din zona respectiva care sunt in cautarea unei astfel de afaceri.

Asadar, pentru a mari sansele de interactiune de tip client-afacere, un specialist SEO va pune la punct profilul public al afacerii tale pe Google, dupa care se va ocupa de personalizarea acestuia. Acest aspect implica atat furnizarea a cat mai multor informatii despre afacerea ta, cat si gestionarea sau chiar solicitarea recenziilor de la fosti sau actuali clienti de-ai tai.

Acestea sunt cele mai importante servicii SEO de care orice afacere trebuie sa beneficieze, mai ales atunci cand se afla la inceput de drum. Cele trei mentionate reprezinta un inceput perfect pentru orice afacere si mai ales pentru o viitoare strategie de SEO off-page. In orice caz, specialistul ales de tine iti va spune mai multe.

Daca inca nu ai ales unul, ar trebui sa programezi o intalnire cu expertii SEO ai agentiei The Markers – acestia stiu ce trebuie sa faca pentru a scoate in evidenta atuurile afacerii tale in mediul online!