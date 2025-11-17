A zecea ediție Fidelis din 2025 a atras subscrieri de peste 1,3 miliarde lei

Pe parcursul celor șapte zile ale ofertei au fost plasate 13.864 de ordine de subscriere, cu o valoare totalã a investițiilor de 477,60 milioane lei și 164,71 milioane euro, echivalentul a 823,55 milioane lei.

Tranșa specialã dedicatã donatorilor de sânge a înregistrat din nou o participare notabilã. Cu o dobândã de 7,95% pe an, aceastã emisiune a atras 88,87 milioane lei printr-un numãr de 2.015 ordine de subscriere. Acești investitori au beneficiat și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

De asemenea, o cerere semnificativã s-a înregistrat pe scadența de 2 ani în lei (dobândã 6,95%), cu subscrieri de 231,66 milioane lei, precum și pe scadența de 6 ani în lei (dobândã 7,70%), care a atras 121,96 milioane lei.

Emisiunile în euro au fost, de asemenea, atractive, în special pe scadența de 10 ani (dobândã 6,00%), unde s-au subscris 71,10 milioane euro. Scadențele de 3 și 5 ani au atras 52,10 milioane euro, respectiv 41,50 milioane euro.

De la lansarea Programului Fidelis, investițiile totale atrase au ajuns la peste 60,62 miliarde lei, prin intermediul a 492.864 de subscrieri.

Programul FIDELIS este destinat persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital rezultate din tranzacționarea titlurilor, sunt neimpozabile. Titlurile de stat achiziționate vor fi listate la Bursa de Valori București, oferind lichiditate investitorilor prin posibilitatea tranzacționãrii pe piața secundarã.

(sursa: Mediafax)