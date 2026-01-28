UE va elimina treptat biocombustibilii din soia

UE va elimina treptat soia în încercarea de a reduce utilizarea biocombustibililor legați de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC), o cauză semnificativă a emisiilor de CO2 și a pierderii biodiversității, arată concluziile unui nou raport publicat de Comisia Europeană. Având în vedere creșterea consumului de biocombustibili la nivel global, concluziile raportului demonstrează riscul de defrișări pe care îl prezintă promovarea culturilor alimentare și furajere pentru combustibil, potrivit Asociația Transport & Environment (T&E).

Cian Delaney, activist pentru biocombustibili la T&E, a declarat: „Biocombustibilii din soia sunt de două ori mai dăunători pentru planetă decât motorina fosilă. Eliminarea lor treptată este calea corectă și garantează că soia americană, argentiniană și braziliană nu ajunge în rezervoarele europene, mai ales acum că UE a semnat acordul comercial cu Mercosur. Însă alte materii prime asociate cu niveluri ridicate de schimbare a utilizării terenurilor, cum ar fi trestia de zahăr, rămân puțin sub prag. Aceasta înseamnă că pot continua să fie luate în considerare pentru obiectivele UE privind energia regenerabilă. Biocombustibilii din culturile alimentare și furajere sunt o idee proastă, este timpul să trecem dincolo de ardere”.

Biocombustibilii au fost promovați pe scară largă în întreaga UE de la adoptarea Directivei privind energia regenerabilă (RED) în 2009. În 2019, introducerea legislației privind schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) a confirmat eliminarea treptată a biocombustibililor din palmier până în 2030. Soia va avea acum aceeași soartă. Deși acest lucru elimină una dintre cele mai dăunătoare materii prime din mixul energetic al Europei, cererea tot mai mare de biocombustibili din UE înseamnă că goana după materii prime se va intensifica în continuare.

Peste 100 de milioane de tone de trestie de zahăr sunt utilizate în producția globală de biocombustibili în prezent. Se așteaptă ca această cifră să crească cu 50% până în 2030. Aceasta include proiecte problematice în regiuni precum Papua, Indonezia, unde defrișările de păduri naturale sunt deja în curs de desfășurare pentru a face loc cultivării trestiei de zahăr.

Comisia trebuia să publice revizuirea Actului Delegat cu ILUC încă din septembrie 2023, dar acest lucru încă nu s-a întâmplat.