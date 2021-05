UPDATE Răzvan Nicolescu explică numirea sa în conducerea EIT

Expertul Răzvan Nicolescu, numit în conducerea Institutului European pentru Tehnologie şi Inovare (EIT) spune că această decizie a ocupat-o prin concurs, nefiind o decizie politică şi nici o poziţie care ar reveni României.

"Mulţumesc Comisiei Europene pentru numrea în bordul Institutului European pentru Tehnologie și Inovare (ET), una dintre cele mai dinamice şi avangardiste instituţii ale Uniunii Europene. Numirea este rezultatul final al unui complex proces de selecţie despre care am aflat din revista 'The Economist'. Nu este o numire politică şi nici o funcţie ce revenea României, ci este o poziţie pe care un român a câştigat-o prin concurs, intrând în competiţie cu mulţi alţi europeni. Din acest motiv va încurajez să credeţi în şansele voastre pentru ca visele pe care le aveţi să devină realitate. În ceea ce mă priveşte, nu poate fi ceva mai frumos decât să fiu în prima linie a unei mari organizaţii europene ce îşi propune să contribuie la schimbarea în bine a omenirii", a scris acesta, pe Facebook.

Totodată, combaterea schimbărilor climatice, energia curată şi mobilitatea urbană sunt priorităţi ale acestei instituț.

"Ca şi în perioada (2010-2016) în care am fost la conducerea unei alte instituţii europene (Agenţia Europeană pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în Energie) voi face tot ce pot pentru succesul EIT (#EITCommunity). Îmi voi derula activitatea de la Bucureşti, urmând să mă deplasez la sediul EIT atunci când va fi nevoie", precizează expertul.

În exerciţiul financiar din 2020, România a accesat doar 1,8 milioane euro, din cele 2,4 miliarde administrate de EIT, ocupând, ultimul loc între ţările UE.

"Pentru ţara care a dat lumii, de curând, UiPath este foarte puţin. Sper ca numirea mea să fie un impuls pentru universităţi, institute de cercetare, startup-uri şi firme româneşti să urmărească şi să beneficieze de finanţările EIT care vor creşte în anii următori dar şi de apartenenţa la cea mai mare reţea de inovare din Europa", a mai arătat Nicolescu.

EIT dispune de circa 4 miliarde de euro pentru următorii cinci ani.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat, pe Twitter, nominalizarea lui Răzvan Nicolescu în forul de conducere a EIT.

ȘTIRE INIȚIALĂ Comisia Europeană l-a numit în forul de conducere al Institutului pentru Inovare şi Tehnologie (EIT) pe expertul Răzvan Nicolescu, transmite instituția. Acesta este primul român care face parte dintr-un for de conducere al EIT.

Și alte trei persoane au fost numite de Comisia Europeană în Consiliul Director al EIT. Este vorba despre Jan Figel fostul comisar european şi vice-prim-ministru slovac), Jan Figel, prof.univ. Janis Grevins şi CEO-ul unei companii biotech, Nora Khaldi.

Mandatul noilor membri este de 4 ani.

Răzvan Nicolescu este expert în energie și a fost președintele Agenției Europene de Reglementare în Energie, în perioada 2014-2016. Totodată, el a fost propus de către fostul premier Victor Ponta pentru funcția de ministru al Energiei, în 2014.

Este absolvent al Facultatii de Energetica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. In anul 2004 a absolvit cursurile Colegiului National de Aparare iar în 2008 a absolvit programul MBA al Solvay Business School din Bruxelles, Belgia. În prezent este consultant Deloitte România.