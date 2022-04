Veste bună pentru turism: se întorc israelienii în România

Într-o conferință de presă care a avut loc astăzi, la București, Meidan Butnaru, reprezentantul agenției de turism EUNITED Tour, care aparține brandului Flyro.eu, a vorbit despre primele grupuri de turiști israelieni care urmează să-și petreacă vacanțele în România începând ccu luna mai. „Începem în mai, dar nu cu forță maximă, însă de la jumătatea lunii iunie până în octombrie vom avea foarte mulți turiști din Israel în România. Ne vom întoarce și pe litoral, dar nu anul acesta. Sperăm ca de anul viitor”, explicat Meidan Butnaru. Acesta a mai vorbit despre importanța incomingului, deoarece este o activitate de export care aduce mulți bani pentru România, nu doar din pachetele turistice care se vând, ci și prin ceea ce vizitatorii cheltuie cât timp sunt în țara noastră.

Prezent la eveniment, Excelența Sa, domnul Amir Sagron, Vice-Ambasadorul Israelului a vorbit despre relațiile foarte bune dintre Istael și România, precum și despre importanța turismului, în acest context. A vorbit, de asemenea, despre avantajele pe care turismul în ambele sensuri – din Israel în România și din România în Istael – îl are pentru reducerea costurilor de călătorie pentru ambele categorii de turiști, din cele două țări. De asemenea, una dintre veștile foarte bune pentru noi este că israelienii preferă România și pentru că se pot relaxa fără restricții Covid în țara noastră. Autoritățile din Israel speră să se poată relua toate activitățile anterioare pandemiei, pentru prosperitatea amblor țări.

Unul dintre avantajele pe care cetățenii israaelini le au este posibilitatea de a deconta, prin sindicate, între 30% și 100% din costurile vacanțelor, iar România este în topul preferințelor acestora. De asemenea, sunt foarte multe cereri de pachete turistice pentru familii, cu precădere pe Valea Prahivei. De acum, cursele charter ale agenției EUNITED Tour pentru Israel se vor face cu o nouă companie aeriană, HiSky, al cărei reprezentant a fost prezent la eveniment și a vorbit despre oportunitatea creșterii numărului de zboruri între cele două țări, în perioada următoare.

Dumitru Luca, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), prezentt, de asemenea, la eveniment, a vorbit despre importanța deosebită pe care o are incomingul pentru economia României, dar și despre faptul că autoritățile au ignorat acest domeniu până acum. El a mai explicat de ce din cele 2.200 de agenții de turism din țara noastră doar 20 sunt axate pe incoming: statul mai degrabă a descurajat această activitate și abia acum s-ar putea schimba ceva în bine, printr-o modificare legislativă care va introduce incomingul pe lista activităților de export, urmând să se poată legifera în favoarea acestui domeniu. Până acum, agențiile de turism nu au avut niciun avantaj și nicio motivație pentru a se orienta către aducerea turiștilor străini în România. În timp ce alte țări au TVA zero pentru incoming, România are cota standard de 19%, la care se adaugă brocrația excesivă și problemele legate de obținerea vizelor pentru spațiul excomunitar – ceea ce descurajează orice inițiativă de a aduce turiști străini în vacanțăîn țara noastră, a spus Dumitru Luca.

Conferința a avut loca astăzi, de la ora 11.00, la hotelului Marmorosch Bucharest, Autograph Collection (Strada Doamnei nr. 2), unul dintre locurile preferate de turiștii străini care vor să se cazeze în centrul istoric al Capitalei.