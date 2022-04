Veste de ULTIMĂ ORĂ de la BNR. A fost MAJORATĂ din nou dobânda cheie

Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii cheie la 3% pe an, precum și a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4% pe an, de la 3,5% pe an, anterior, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2%, de la 1,5%pe an.

Banca Centrală a mai decis păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

„Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5% ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu”, transmite BNR.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 10 mai 2022.

ȘTIRE INIȚIALĂ Consiliul de Administrație al BNR este de așteptat să majoreze, astăzi, dobânda cheie. Inflația este de așteptat să ajungă la două cifre.

"Pentru aprilie, cred că 50 de puncte de bază este proiecţia de creştere a ratei de dobândă de politică monetară de către Banca Centrală. Dacă ne uităm la ce tablou vom avea în aprilie, vom avea inflaţia undeva în două cifre şi dobânda extrem de jos, puternic, extrem de puternic real negativă. Prin urmare, probabil paşii vor fi mai hotărâţi de acum încolo ai Băncii Centrale în acest sens, şi vor fi cumva în linie cu ceea ce se întâmplă cu băncile centrale în Europa Centrală şi de Est", aspus Adrian Codirlaşu, vicepreședinte CFA România.



BNR a majorat dobânda cheie, în ședința din 9 februarie, la 2,5% pe an, de la 2% pe an anterior.

Inflația se preconizează că va ajunge la 11,2% în iunie 2022, în creștere față de estimările anterioare, de 8,6%.