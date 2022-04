Vrei cozonac de casă? Crește pe Facebook!

Cei mai mulți producători s-au adaptat să își vând produsele în grupuri sau direct pe paginile lor de Facebook. Promovează ofertele și vin cu poze de prezentare. Un avantaj îl constituie faptul că cei interesați de un anumit produs, pot primi păreri de la alți clienți. Cel mai căutat preparat, în această perioadă, este cozonacul, mulți dintre cei interesați spun însă că îl vor „ca la mama acasă”. Oferte sunt din belşug!

„De peste 3 ani, prepar cozonac şi pască. Reţeta e moștenită de la bunica şi de la mama mea. Folosesc ouă de țară, lapte cu 3,5% grăsime, unt cu 80% grăsime şi făină bună. Fac umplutură cu nuci, cacao, stafide, rahat, ciocolată, cum vrea fiecare. Cozonacul costă 40 de lei bucata şi pasca, 50 de lei kilogramul. Îmi ies doi cozonaci dintr-un kilogram de făină. Brânza pentru pască o fac în casă, nu din cea cumpărată, că avem vaci la țară. Am numai cliente, că bărbaţii nu sună să cumpere cozonaci! Ele vor, de obicei, doi cozonaci şi o pască şi plătesc cam 150 de lei, după cât de mare e pasca. Fac şi chec şi prăjituri de casă. Sunt care vor din toate câte ceva, dar şi care cer doar cozonac sau doar pască. De Paştele ăsta am, până acum, comenzi de 22 de cozonaci şi 25 de pască. Primesc comenzi până pe 20 aprilie, ca să am timp să le fac. Doar o doamnă, care cumpără prima dată de la mine, mi-a zis că vrea să-i fac un cozonac înainte, ca să vadă cum iese şi, dacă-i place, o să comande patru. Mai sunt şi altele care iau pentru prima dată, fără să guste, dar ea aşa a vrut! Comenzile le duce băiatul meu cu maşina, la fiecare”, a declarat pentru Jurnalul, Ioana Pârvu, din Piteşti.

Nu fac faţă cu cererea de ouă

Cum nu există Paște fără ouă roșii, și ofertele sunt pe măsură. Pe conturile de socializare, preţurile la ouăle de găină de ţară sunt de la 80 de bani la un 1 leu, iar pentru ouăle de raţă sau de gâscă, 3 lei. „Primim comenzile prin telefon şi ne ducem noi la dânşii, în oraș. Ne dăm întâlnire într-un loc anume. Avem şi clienţi care vin acasă, de obicei aceştia nu vor doar ouă, vor şi brânză, şi lapte. Noi suntem la început cu oferta pe Facebook, dar acum nu prea mai avem ouă să vindem. Am avut multe cereri și comenzi. Deja am listă de așteptare. Am avut persoane care au cerut 50 de ouă, alţii 30, cel mai puțin au vrut 20 de ouă. Le vindem cu 80 de bani, dar nu putem să le onorăm pe toate, pentru că cererea e mare. Totul este numai de la noi din curte. Găinile cresc la noi în curte, sunt ținute numai cu cereale din producția noastră sau cumpărate de la vecini. Avem moară şi facem noi acasă uruială (n.r. - boabe de cereale măcinate), tot ce trebuie”, spune Marian Costache, din Suseni-Argeş.

Clienţii pot să-şi culeagă verdeţuri din solar

Atât la aperitive, cât și la preparatele tradiționale, drob sau stufat, este nevoie de multă verdeață. Cei care nu vor să facă drumul până la piață, pot comanda online. Prețurile sunt de la 1 leu până la 3 lei, în funcție de cât de mare este legătura. Tanti Nuța vinde cu 1 leu fiecare legătură de ceapă, de usturoi și de pătrunjel. „Eu am solar în curte. Cine vrea, poată să vină să le culeagă direct. Nu au chimicale, nu au nimic. Am trei fete și 5 nepoți, iar noi toţi mâncăm de aici. Pun câte trei, patru fire la legătura de 1 leu. A fost foarte scump arpagicul anul ăsta, dar ce să facem? L-am luat cu 20 de lei kilogramul! Ginerele meu postează pe site, că eu nu ştiu. Pot să vin şi eu în oraş să le aduc, dar vând şi direct de acasă. Îmi fac programul în funcție de clienţi. O să hotărăsc atunci, pe loc, cu clienţii unde duc și cum fac comanda. Vor legături, aşa le fac, vor să pun direct în pungi, le punem în pungi, spălate, curăţate. Eu am pozat solarul și l-am pus la anunț, ca să vadă oamenii că sunt proaspete şi sunt de la mine din grădină”, ne-a povestit Elena Rizea, din Ştefăneşti-Argeş.

Meniul cu totul, de la 535 de lei

Pe internet se găsesc şi oferte cu meniu complet pentru masa de Paşte. Gospodinele care nu vor să stea în bucătărie pot comanda la restaurante. Una dintre oferte pornește de la 535 de lei pentru un meniu format din 30 de sarmale, un kilogram de salată de vinete, un kilogram de salată de boeuf, zece porții de ciorbă de miel, o pulpă de miel la cuptor, un kilogram de drob de miel, 10 porții de stufat și 10 ouă roșii. La toate acestea, gurmanzii mai pot comanda, cu 100 de lei, un platou cu aperitiv pentru 4 persoane. Grătarul este ca și rezolvat. Restaurantele oferă un platou mix gril ce va conține: friptură de porc, pastramă de miel, pulpe de pui și mici la un preț de 150 de lei. Un alt local a făcut meniu de Paște la 500 de lei. Pentru clienți, livrează la domiciliu borş de miel, 10 ouă vopsite, un platou rece tradiţional pentru patru persoane și un platou cald, iar la desert, o pască. La toate acestea, clientul primeşte cadou o sticlă cu vin!

Reprezentanții restaurantelor spun că așteaptă comenzile. Încă nu au primit, dar asta nu îi sperie, pentru că oamenii comandă mai aproape de sărbătoarea Pascală.

