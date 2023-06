Aproape 2.200 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele 4 luni din 2023

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 455, în creştere cu 16,37% faţă de perioada ianuarie-aprilie 2022.



Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 151 insolvenţe (minus 25,25%), Cluj - 127 (minus 9,29%), Iaşi - 106 (plus 30,86%) şi Timiş - 96 (minus 12,73%).



Cele mai puţin insolvenţe s-au consemnat în judeţele Botoşani - 8 (minus 33,33%), Călăraşi - 10 (minus 37,5%) şi Covasna - 10 (plus 25%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 616 (plus 9,8% comparativ cu primele patru luni din 2022), construcţii - 427 (plus 0,23%) şi industria prelucrătoare - 255 (minus 2,3%).