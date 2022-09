Înscrie-te la un training în management și află că posibilitățile sunt nelimitate!

Deși a trecut ceva timp de când au fost rostite aceste cuvinte, ele au rămas adevărate. Chiar dacă, în momentul de față, orice organizație are nevoie de un manager, nu toți cei care îndeplinesc acest rol au cunoștințele necesare. Din fericire, la fel ca un lider, și un manager bun se poate forma cu timpul prin intermediul unor workshopuri, cursuri și, desigur, prin diferite experiențe.

Din acest motiv, participarea la un training management este esențială atât pentru cei care încearcă pentru prima oară această poziție, cât și pentru cei cu experiență în domeniu, care își doresc să se perfecționeze și să devină mai buni în ceea ce fac. Astfel, fiecare participant primește instrumente de lucru cu aplicabilitate crescută, menite să augumenteze atât comunicarea profesională, cât și productivitatea.

Una dintre cele mai bune companii din România care oferă programe de training în management este Brightway®. Cu o experiență de aproximativ 30 de ani în domeniu, echipa de aici oferă workshop-uri eficiente, interactive, care pot fi personalizate în funcție de aria de activitate vizată. Iată doar câteva dintre opțiunile pe care le ai la dispoziție!

Mangementul schimbării

În momentul de față, schimbările sunt la ordinea zilei. Cei pregătiți pentru situațiile neprevăzute și cei care știu să se adapteze sunt cei care „ies la suprafață”. Plecând de la această premisă, un training în management pentru schimbări pune accent pe gândire laterală, agilitate în context de schimbare, plan strategic de acțiune, precum și de aliniere a obiectivelor organizaționale cu cele individuale.

First time Manager

Cei care se află pentru prima oară într-o poziție de management vor beneficia de pe urma workshopului First Time Manager, în cadrul căruia vor prim un set de instrumente esențiale, menite să îi ghideze în procesul de conducere al unei echipe.

Printre rezultatele obținute se numără și dobândirea unui nivel ridicat de asertivitate emoțională în procesul de comunicare și feedback, aplicarea motivațiilor potrivite, precum și îmbunătățirea procesului de integrare a noilor membri în echipă.

Totodată, prin intermediul acestui training în management, participanții află cum pot să delege sarcini și să monitorizeze proiectele eficient, fără a se ajunge în situația de micro-management. Contribuția principală a workshopului se referă la conștientizarea și asumarea de către participanți a noului rol de lider.

Finance for Non Finance

Finance for Non Finance este un program de training management care se concentrează asupra strategiei decizionale, fiind dedicat, în primul rând, celor care nu au experiență în domeniul finanțelor. Desfășurându-se sub forma unei simulări de business, cursul discută diferite principii economice și pune accent pe contabilizarea informațiilor financiare.

La nivel personal, se observă îmbunătățiri precum creșterea nivelului de performanță și progres, al experienței decizionale care duce la decizii profitabile, înțelegerea indicatorilor financiari. Toate aceste aspecte se vor reflecta la nivel organizațional printr-o analiză financiară eficientă, evaluarea corectă a oportunităților, negocieri profitabile și multe altele.