Bursa de la Bucureşti a pierdut 7,8 miliarde de euro în primele şapte luni din 2022

Scăderea apare în contextul în care prima jumătate a anului a fost marcată de o volatilitate ridicată pe bursele din întreaga lume.

Procentual, scăderea valorii companiilor de pe bursa locală a fost de circa 15,3%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la BVB. În aceeaşi perioadă, indicii locali înregistrează dinamici cuprinse între plus 8,97% pentru BET-NG, indicele companiilor din energie, respectiv minus 14,57% în cazul BETAeRO, indicele consultativ pentru piaţa secundară.

Indicele principal BET a marcat un minus de 4,6% în perioada ianuarie-iulie 2022. Dinamici pozitive au mai avut doar indicii de tip total return.

Dinamici pozitive au mai avut doar indicii de tip total return – BET-TR, care reflectă evoluţia celor 20 de companii din prima ligă bursieră şi dividendele distribuite de acestea, are un avans de 3,12%, în timp ce BET-XT-TR, care reflectă performanţa celor mai tranzacţionate 25 de companii şi dividendele acordate, are plus 2,61%, arată calculele realizate de brokerii de la Prime Transaction.

Astfel, piaţa reglementată a BVB a scăzut cu 14,4% sau 33 de miliarde de lei în perioada menţionată, la 196,1 miliarde de lei (39,8 mld. euro).

Investitorii au realizat de la începutul anului (145 de şedinţe) un număr de 762.577 de tranzacţii cu acţiuni, în valoare totală de 8,4 miliarde de lei. Piaţa principală a scăzut cu aproape 3 miliarde de lei doar în luna iulie.

Pe segmentul de obligaţiuni şi titluri de stat au fost realizate 44.147 de tranzacţii, aproape de numărul tranzacţiilor din 2021 (47.878), în valoare de 5,5 miliarde de lei, faţă de 8,05 miliarde de lei tot anul trecut.

Pe de altă parte, piaţa secundară AeRO, segmentul de acţiuni, a înregistrat o scădere de 26,3%, respectiv cu 5,2 miliarde de lei, la 14,6 miliarde de lei (3 mld. euro).

În iulie 2022 a fost înregistrat cel mai ridicat rulaj cu acţiuni din ultimele patru luni pe AeRO, aproape 70 de milioane de lei, respectiv cel mai mare volum de la începutul anului, adică 153 de milioane de titluri schimbate. Din punct de vedere istoric, un volum mai mare (330 de milioane de acţiuni) a fost în aprilie 2021.

