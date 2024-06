Chinezii cumpără o mare fabrică din România, producătoare de aluminiu, la Satu Mare

Alu Menziken, companie membră a grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael Tojner, a fost cumpărată de grupul chinezesc Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd, potrivit unui anunţ făcut de firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), care a făcut parte din echi­pa inter­naţio­nală de avocaţi care a asistat grupul chinezesc Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd. în tranzacţie.

Perfectarea tran­zacţiei face obiectul obţinerii aprobărilor standard din partea auto­rităţilor de re­gle­mentare, preţul de achiziţie nefiind di­vulgat de către părţi.

Proiectul a fost coordonat de firma de avocatură HEUKING din Germania, care a acţionat ca lead counsel în cadrul tranzacţiei, îndrumând activitatea consultanţilor juridici locali din Elveţia, Austria şi România.

Alu Menziken are 600 de angajați și este producător de componente ușoare din aluminiu, inclusiv soluții pentru sisteme de baterii electrice, componente structurale și sisteme de gestionare a accidentelor.

În noiembrie 2017, Alu Menziken a împrumutat 25 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru noua fabrică la Medieșu Aurit din județul Satu Mare, care produce piese din aluminiu pentru nume mari din industria auto și aeronautică.

(sursa: Mediafax)