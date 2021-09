Instalarea platformei de producţie gaze naturale Ana în Marea Neagră a fost finalizată

Platforma de producţie gaze naturale Ana, prima platformă construită și instalată în România în ultimii 30 de ani, a fost finalizată, după cum anunță Black Sea Oil & Gas SA („BSOG”) împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources SRL şi Gas Plus Dacia SRL.

După instalarea conductei submarine și a structurii de susţinere a platformei în prima parte a acestui an, ultima componentă a platformei, ansamblul de punţi, a fost instalată cu succes la aproximativ 120 km distanţă de ţărm, pe zăcământul Ana, în ape cu adâncimea de 70 de metri, de GSP.

Platforma Ana este o platformă de producţie gaze naturale de 3000 de tone, formată dintr-o structură de susţinere (jacket) care se află parţial în apă, și un ansamblu de 3 punţi aflat deasupra apei. Gazele provenite din zăcămintele Ana și Doina sunt colectate și măsurate pe platformă, apoi trimise la ţărm la staţia de tratare a gazelor de la Vadu printr-o conductă de 16 ţoli, pe o distanţă de 126 km din care 121 km de conductă submarină și 4,5 km de conductă terestră. Nivelul de echipare al platformei este minim și va fi complet automatizată.

Cu toată infrastructura acum instalată, conectarea la instalaţii și punerea în funcțiune vor avea loc în perioada următoare, înaintea campaniei de foraj preconizată pentru luna noiembrie a acestui an.

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (“Proiectul MGD”) este realizat în proporţie de 70%.

Proiectul MGD, primul proiect de acest gen construit în zona românească a Mării Negre după anul 1989, constă în săparea a cinci sonde de producţie (o sondă submarină la zăcământul Doina şi patru sonde de producţie la zăcământul Ana) şi un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina, care va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de producţie Ana monitorizată şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 126 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, până la noua staţie de tratare a gazelor din comuna Corbu, judeţul Constanţa. Capacitatea de producţie estimată va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul Naţional de Transport operat de SNTGN Transgaz SA la staţia de măsurare a gazelor aflată în cadrul staţiei de tratare a gazelor.

Mark Beacom, Directorul General al BSOG, a declarat: „Am mai făcut un pas către aprovizionarea cu gaze românești a României. Acest proiect din Marea Neagră demonstrează oportunitatea unică pe care doar România o are în Uniunea Europeană de a deveni independentă în materie de gaze naturale și, prin urmare, de a-și reduce dependența în creștere faţă de gazele din import. Proiectul MGD permite, de asemenea, dezvoltarea economică și rapidă a altor descoperiri de gaze făcute în platoul continental românesc al Mării Negre de alţi concesionari, în intervalul de timp preconizat pentru utilizarea gazelor naturale drept combustibil de tranziție și oferă în plus o infrastructură valoroasă pentru tranziția către producția de energie verde.”



BSOG, deținută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este o companie independentă de energie cu sediul în România care desfășoară operațiuni de dezvoltare a resurselor de gaze naturale. În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din Proiectul MGD și două licențe de producţie gaze naturale, zăcămintele Ana și Doina din perimetrul XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime în care BSOG deține o participație de 70%. BSOG este compania operatoare în numele parteneriatului cu Petro Ventures Resources SRL (20% participaţie) şi Gas Plus Dacia SRL (10% participaţie).

Gas Plus este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia activ în principalele sectoare ale industriei gazelor naturale, în special în domeniul explorării, producției, achiziției, distribuției și vânzării cu amănuntul. La 31 decembrie 2020, grupul avea 43 de concesiuni de exploatare situate pe întreg teritoriul Italiei, un total de aproximativ 1.800 de kilometri de rețea de distribuție în 40 de municipalități, deservind peste 67.000 de utilizatori finali, şi un număr de 155 de angajați. Gas Plus deține o participație de 10% în concesiunea XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime situată în platforma continentală a Mării Negre.

Petro Ventures, un grup privat de investiții, deține o participație de 20% în concesiunea XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime, situată în platforma continentală a Mării Negre.

