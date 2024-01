Ce trebuie să știi despre investirea banilor la Casele de Ajutor Reciproc

Unele CAR-uri oferă chiar și peste 8% dobândă, acordată după un an, media la nivel național fiind de 6%. Astfel că la un fond de 10.000 lei, acumulat pe baza contribuțiilor, după un an de zile vei obține în plus 600 lei, însemnând dobânda de 6%, relatează antena3CNN.

Mecanismul este simplu. Din contribuțiile adunate se fac în continuare împrumuturi pentru ați oameni, doar că fără atât de multe documente și condiții ca la bancă. Pentru a împrumuta bani sau pentru a depune, trebuie să fii membru.

"De 27 de ani aproximație contribui. Am scos de vreo trei-patru ori. Ba îi scot, ba mă înscriu iar. E cea mai bună soluție de a strânge niște bănuți aici, că în caz de nevoie, la orice oră ești sigur că poți beneficia de un împrumut", spune un bărbat.

"Sunt, în multe cazuri, singurele economii pe care le au în caz de boală sau de bătrânețe", explică Voicu Ana Maria, secretar executiv UNCARSR.

Însă unele Case de Ajutor Reciproc independente nu sunt controlate sau supravegheate.

Cu cât CAR-ul are un istoric mai îndelungat și un număr de membri mai mare, este mai sigur pentru o investiție, potrivit analiștilor.

"Fondul de garantare al depozitelor din sistemul bancar nu acoperă și partea de CAR. Există un registru al CAR-urilor, sunt peste 2.000 de CAR-uri înscrise în registrul Băncii Naționale, dar mai departe, nu intervine cu nimic în supravegherea acestor CAR-uri", spune Irina Chiţu, director comparator bancar.

Casele de Ajutor Reciproc oferă, pe lângă împrumuturi pentru care se plătește circa 15% dobândă, și ajutoare - dece, căsătorie.

În România există 2.467 de Case de Ajutor Reciproc, potrivit datelor BNR.