Paradoxul românesc: Școală nouă, cu lacătul pe ușă într-o comună din Gorj. Copiii fac naveta în satul vecin

Şcoala Gimnazială din comuna Bălăneşti a fost modernizată cu bani europeni dar stă cu lacătul pe uşă deşi lucrările s-au încheiat. Şcoala în care s-a investit aproape un milion de euro este terminată de patru luni. Nefolosită este şi grădiniţa din apropiere, care a costat 400.000 de euro.

Copiii fac naveta în satul vecin: "Nici nu au timp de învăţat"

Cei aproximativ 100 de copii din localitate fac naveta la şcoala din satul vecin, unde învață în două schimburi. "Chiar dacă aici e şcoală dotată, e modernă, merg acolo. Sunt în două schimburi şi nici nu au timp de învăţat", spune un părinte.

Primăria nu are bani pentru partea sa de cofinanţare: aproximativ 800.000 de lei, bani pe care i-a cerut de la Consiliul Judeţean şi de la Prefectura Gorj. "Nu am putut să facem recepţia deoarece nu am avut banii pentru cofinanţarea celor două investiţii. E păcat să ai o şcoală şi o grădiniţă nouă şi să stăm cu uşile închise", explică Ovidiu Pungan, edilul comunei Bălăneşti.

Investiţii degeaba

Nu este singura investiţie din comună de care nu beneficiază nimeni. Au început lucrările şi pentru o sală de sport. Este singura din localitate şi ar fi trebuit să fie gata de trei ani, dar muncitorii au abandonat şantierul. Lucrările se ridică la 6 milioane de lei, de la Compania Naţională de Investiţii care a reziliat contractul cu fostul constructor, iar şantierul a rămas pustiu. Până când va fi gata, copiii din comună fac sport în curtea şcolii.

"E o situaţie complicată şi foarte neplăcută deoarece pe raza localităţii nu avem nici măcar un teren sintetic. Acum se face o expertiză tehnică a lucrării, care durează o perioadă de timp", adaugă Ovidiu Pungan, primarul comunei Bălăneşti. Autorităţile speră ca lucrările să fie reluate anul viitor, potrivit observatornews.ro.