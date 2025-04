Ultima etapă de audiții din cel de-al unsprezecelea sezon X Factor aduce duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1, o ultimă serie de concurenţi dornici să demonstreze că locul lor este pe scena talent show-ului. Emoţiile vor crește la finalul audiţiilor, atunci când juraţii vor afla, ȋntr-o manieră cu totul inedită, de ce echipe se vor ocupa ȋn etapa următoare a show-ului, cea a Bootcamp-ului. Fete sub 24 de ani, Băieţi sub 24 de ani, Mixt (grupul de concurenţi de peste 24 de ani) și Grupuri vor fi și ȋn acest an categoriile cu care juraţii vor merge ȋn etapa Bootcamp-ului și ȋn lupta pentru marele premiu ȋn valoare de 100.000 de Euro. Decizii dificile, emoţii intense, dar şi lacrimi de bucurie și tristeţe se vor regăsi din plin ȋn noua etapă a show-ului X Factor.

Emoțiile cresc, începând cu această săptămână, duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, când show-ul X Factor ȋncheie etapa audițiilor și face marele anunţ pentru etapa următoare, cea a Bootcamp-ului! După ce o nouă serie de concurenţi va face tot ce le va sta ȋn putinţă pentru a le demonsta juraţilor că merită trofeul X Factor și cecul ȋn valoare de 100.000 de Euro, prezentatorii show-ului, Adelina Chivu și Mihai Morar, vor face un anunţ pe care juraţii ȋl așteptau ȋncă de la ȋnceputul sezonului.

„Audiţiile s-au ȋncheiat, iar asta ȋnseamnă un singur lucru: cei patru juraţi se vor implica direct ȋn destinul concurenţilor celui de-al unsprezecelea sezon X Factor. Şi ȋn acest an au fost repartizate 4 categorii: Fete sub 24 de ani, Băieţi sub 24 de ani, Mixt (grupul de concurenţi de peste 24 de ani) și Grupuri”, au spus prezentatorii, pentru ca imediat după să le dezvăluie și modul inedit ȋn care se va face ȋmpărţirea ȋn acest an.

Cu doar câteva minute ȋnainte de marele anunţ, juraţii au spus din nou ce le-ar plăcea, dar și ce nu le-ar plăcea să primească: „Vreau fetele! Sunt mai descurcăreţe, mai curajoase!”, a spus Delia, ȋn vreme ce Puya a ȋncercat din nou să puncteze: „Ce nu mi-aș dori, nu mi-aș dori trupele!”. „Nu mă feresc de trupe neapărat, dar la trupe e o cantitate de muncă ȋn plus”, a completat și Ştefan Bănică, ȋn vreme ce Marius Moga a lăsat totul ȋn voia destinului: „Bunica mea m-a ȋnvăţat să mă rog la Dumnezeu să ȋmi dea ȋnţelepciune, ȋn rest mă descurc!”. La auzul marelui anunţ, juratul Puya a remarcat, ȋn stilul său caracteristic: „Cred că a vorbit cu nevastă-mea, de nu mi-a dat categoria asta!”.

Cine sunt ultimii concurenţi din audiţiile X Factor 2025, ce categorie a primit fiecare jurat, dar și ȋn ce manieră inedită s-au împărțit acum, toate acestea se vor afla duminică, de la 20.00, la Antena 1, ȋn cadrul ultimului episod de audiţii X Factor.

