„Programul Naţional de Investiţii are, în acest an, un buget de 10 miliarde de lei, în timp ce facturile restante din acest program însumează, în prezent, 3,7 miliarde de lei. Din această datorie, am virat acum peste 1 miliard de lei și vom continua să plătim facturile restante, astfel încât, la finalul lunii martie, să finalizăm plata tuturor restanţelor aferente acestui program”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Proiectele vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri și podețe, precum și înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a arătat ministrul.

(sursa: Mediafax)