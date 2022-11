Siemens raportează venituri de 72 miliarde de euro

Potrivit unui comunicat, comenzile au crescut cu 17% comparativ cu anul trecut, la 89 miliarde de euro, (anul fiscal 2021: 71,4 miliarde de euro), profitul afacerii industriale a atins un nivel record de 10,3 miliarde de euro (anul fiscal 2021: 8,8 miliarde de euro), iar marja de profit a afacerii industriale a crescut la 15,1% (anul fiscal 2021: 15,0%).

De asemenea, a fost înregistrat un flux de numerar excelent la nivel de grup, de 8,2 miliarde de euro (anul fiscal 2021: 8,2 miliarde de euro), iar veniturile afacerii digitale au crescut cu aproximativ 15%, ajungând la 6,5 miliarde de euro (anul fiscal 2021: 5,6 miliarde de euro). Datorită acestor rezultate, dividende au fost majorate la 4,25 euro pe acțiune (anul fiscal 2021: 4,00 euro).

Pentru anul fiscal 2023, Siemens se așteaptă la o creștere a veniturilor de 6% până la 9% comparativ cu anul trecut și la o creștere a profitului de bază pe acțiune înainte de contabilizarea alocării prețului de achiziție în intervalul 8,70 - 9,20 euro.

„Bazându-se pe un impuls puternic de creștere, toate cele patru afaceri industriale au înregistrat creșteri ale comenzilor și ale veniturilor.În unele cazuri, aceste creșteri au fost semnificative. În ciuda unui mediu macroeconomic complex, influențat, printre altele, de sancțiunile economice impuse Rusiei, de inflația ridicată și de impactul pandemiei COVID-19, Siemens a crescut din nou pe toate piețele cheie. În plus, au putut fi evitate întreruperi majore în anul fiscal 2022, în ciuda riscurilor legate de lanțul de aprovizionare în domeniile componentelor electronice, materiilor prime și logisticii“, se mai arată în comunicatul grupului Siemens.

"Siemens a înregistrat o nouă performanță remarcabilă în anul fiscal 2022, cu un profit record de peste 10 miliarde de euro în cadrul activității noastre industriale. Ne-am executat cu succes strategia, captând cote de piață și obținând o creștere ridicată. Continuă o cerere puternică pentru ofertele noastre hardware și software, inclusiv o creștere mai mare decât ne așteptam pentru veniturile din afacerile noastre digitale. Echipa noastră a avut o contribuție incredibilă într-un an extrem de dificil", a declarat Roland Busch, președinte și CEO al Siemens AG. "Siemens este o companie cu performanțe înalte și constante. Împreună cu un nou maxim de profit al afacerilor industriale, am generat un flux de numerar de 8,2 miliarde de euro în total - din nou un nivel excelent pentru anul fiscal 2022", a declarat Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer al Siemens AG. "Acționarii noștri vor beneficia, de asemenea, de performanța noastră puternică. Cu o creștere a dividendului la 4,25 euro, un randament al dividendului corespunzător de 4,2% și un buyback accelerat de acțiuni, precum și cu o reducere a numărului de acțiuni în circulație, continuăm să fim o investiție extrem de atractiv", precizează compania.