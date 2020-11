Joc în lumea banilor   

Educația financiară este esențială în formarea viitoarelor generații de adulți, dar România nu excelează deloc la acest capitol. Conform unui studiu al Băncii Mondiale, țara noastră ocupă locul 124 din 143 de state la capitolul educaţie financiară. Însă când vine vorba de educația financiară a copiilor, situația arată puțin diferit. Din dorința de a-i educa și responsabiliza pe cei mici în relația cu banii, ultimii ani au adus în prim-plan o serie de programe menite să ajute în comportamentul financiar, iar educația financiară a devenit disciplină opțională în învățământul primar. Insuficient totuși, cred foarte mulți dintre părinți și viitori părinți.

A oferi generațiilor de copii o educație financiară corespunzătoare este o responsabilitate ce nu poate fi lăsată doar în grija autorităților. De la această idee a pornit și Valentin Filip, antreprenor și consultant pentru startup-uri, când a decis să creeze o aplicație care să ajute copiii și părinții în deslușirea noțiunilor legate de bani și administrarea lor. „Educația financiară e un domeniu cu rezultate precare în România. Din păcate, deși trăim vremuri în care ne sunt accesibile diverse metode de investiție și economie, generația părinților copiilor care au nevoie să înțeleagă bunul mers al banilor nu a beneficiat de astfel de educație din partea părinților lor. Astfel, transmiterea mai departe, chiar dacă sunt autodidacți, e una îngreunată. Investory vine în ajutorul acestor copii și al părinților, educând și implicând întreaga familie”, susține Valentin. Ideea de a dezvolta o aplicație de educație financiară pentru copii i-a venit în urmă cu un an, când și-a dat seama că subiectul a devenit foarte important pentru el. „În ciuda faptului că de mic nu am primit mai multă educație financiară de la părinți în afară de «bani albi pentru zile negre», am investit mult timp în lectură și studiu. Gândindu-mă la viitorii mei copii și la copiii prietenilor, am realizat că nu mă consider pregătit să transfer într-un limbaj atractiv și potrivit informațiile dobândite. Așa s-a născut ideea unui joc educativ”.

Ne dorim ca la începutul lui 2021 să accesăm o nouă rundă de finanțare, care să ne permită extinderea conținutului jocului și a publicului-țintă în afara țării.

Valentin Filip, fondator Investory

Aplicație lansată cu succes în pandemie

Dezvoltarea proiectului a început în luna martie a acestui an, iar pe 19 iunie a avut loc lansarea primului modul al jocului. „Ne bucurăm de faptul că în această perioadă copiii petrec mai mult timp acasă. Astfel, părinții sunt ei personal mai preocupați de educația lor, și o soluție ca a noastră poate fi răspunsul timpului petrecut pe telefon în mod neproductiv. Investory îl transformă în timp valoros, în care copiii învață”, spune Valentin Filip. Investory este prima soluție care combină lecțiile clasice de educație financiară cu tehnologia modernă și cu metoda de învățare prin joc. „Copiii au de parcurs o poveste aventuroasă pe planeta jucăriilor, unde lumea arată similar cu cea de pe Pământ, dar suficient de diferită cât să le trezească interesul. Astfel, pornind din casa lor, explorează o întreagă lume în care întâlnesc un detectiv particular, un urs paznic, o fabrică ce și-a pierdut planurile pentru cea mai nouă jucărie, și pe tot parcursul, învață să investească în grădina din spatele casei și să facă bani din servicii și vânzarea de fructe”. Ideea și scenariul jocului au fost concepute și îmbunătățite în interiorul echipei Investory, care conține un game designer, developeri, artist, animator, dar și alte funcții precum marketing, research, și designer de aplicații. Până acum, aplicaţia a fost descărcată de peste 4.200 de utilizatori, iar echipa dezvoltă în continuare jocul mobil. „Feedback-ul părinților și cel al copiilor este unul entuziast și foarte încurajator până acum”, mai spune CEO-ul Investory. Startup-ul a pornit cu o investiţie de 300.000 de euro susținută de compania de Fortech din Cluj, un jucător important pe piața de software development, unde Valentin Filip lucrează. Investory își propune să devină o platformă care să poată susține evoluția financiară a oamenilor, de la 6 până la 30 de ani, dar și după. Principala metodă de promovare până acum a fost prin intermediul Facebook, „dar am început să diversificăm platformele pe care suntem prezenți, incluzând YouTube ads, Google ads, Instagram”, adaugă fondatorul. În luna decembrie se va lansa și primul modul plătit al jocului, iar echipa speră să aibă aproximativ 1.000 de utilizatori care să-l achiziționeze. Pentru anul 2021, fondatorul Investory estimează un venit de 274.000 de euro, țintind, în același timp, noi finanțări, dar și internaționalizarea afacerii. „Sperăm să atragem o nouă rundă de investiție în 2021 de aproximativ 400.000 de euro, pentru a putea consolida evoluția Investory”.

Avem aproximativ 4.200 de descărcări, cu 40 de review-uri pe store-uri 4.4* și 4.8*.

Valentin Filip, fondator Investory

Utile pentru părinți!

Dobândirea unor obiceiuri corecte și sănătoase din punct de vedere financiar este la fel de importantă precum cei 7 ani de acasă. Este important să li se prezinte celor mici informații și noțiuni despre bani chiar de la vârste fragede, astfel încât acestea să producă efecte pozitive atunci când absolvenții de liceu sau de facultate vor intra în câmpul muncii și vor lua decizii în ceea ce privește gestionarea bugetului propriu, accesarea unui credit sau hotărâri legate de economisire și investiții. Pe site-ul investory.app părinții pot accesa mai multe informații despre cum pot explica mai bine copiilor noțiuni de educație financiară. De exemplu, beneficiile fișelor de lucru în educația financiară a copiilor. Astfel, părinții pot descărca gratuit mai multe fișe de lucru pe care le pot completa împreună cu cei mici. „3 lucruri despre bani”, „Diferența dintre nevoi și dorințe” și „Diferența dintre bunuri și servicii”. De asemenea, părinților le sunt recomandate și o serie de cărți și caiete de colorat, toate cu tema educație financiară. „Avem și două ebook-uri și în curând vom porni o serie de trei workshop-uri dedicate copiilor, susținute de o persoană cu experiență extinsă în zona de workshop-uri online”, conchide Valentin Filip.

Cum stăm cu educaţia financiară

- În România doar 4,8% dintre copii învață despre bani;

- Un studiu BCR spune că 90% dintre copii primesc educație financiară doar acasă, la un standard scăzut;

- 79% dintre români consideră că școala este responsabilă să educe financiar copiii.