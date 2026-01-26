Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar. Aurul urcă la peste 703 lei

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,2972 lei, în coborâre cu 4,39 bani (-1,01%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3411 lei.



Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5322 lei, în creştere cu 4 bani (0,73%) faţă de 5,4922 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit luni cu 15,6043 lei (2,27%), până la valoarea de 703,3520 lei, de la 687,7477 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES