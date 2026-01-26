x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar. Aurul urcă la peste 703 lei

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar. Aurul urcă la peste 703 lei

de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   16:00
Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar. Aurul urcă la peste 703 lei
Sursa foto: Hepta/Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0960 lei, în creştere cu 0,17 bani (0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0943 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,2972 lei, în coborâre cu 4,39 bani (-1,01%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3411 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5322 lei, în creştere cu 4 bani (0,73%) faţă de 5,4922 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit luni cu 15,6043 lei (2,27%), până la valoarea de 703,3520 lei, de la 687,7477 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro aur
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri