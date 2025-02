Ministerul Finanţelor: Fidelis de martie vine cu dobânzi de până la 7,8%

Astfel, cei care vor să-şi investească economiile în Programul Fidelis, ediţia din martie, vor beneficia de dobânzi neimpozabile în lei: de 6,80% cu scadenţa la 1 an, 7,50% cu scadenţa la 3 ani şi de 7,80% cu scadenţa la 5 ani, iar în euro: 3,75%, cu scadenţa la 2 ani şi de 6%, cu scadenţa la 7 ani.



Tranşa specială dedicată donatorilor de sânge pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţă la 1 an, are o dobândă de 7,80%, în timp ce donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei.



Ministerul Finanţelor precizează că noutăţile Programului Fidelis în 2025 vizează lansări lunare; posibilitatea de a subscrie, timp de 6 zile lucrătoare, încă din prima parte a lunii; dobânzile şi scadenţele pentru următoarea ediţie se anunţă la finalul lunii curente pentru emisiunea viitoare.



De asemenea, din 2025 există un nou partener: TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, principalul broker de retail din România, pe lângă BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. - Groupe Societe Generale şi Alpha Bank.



Potrivit sursei citate, cei care investesc în titlurile de stat Fidelis au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă, iar câştigurile cumulate din dobânzi şi profituri sunt neimpozabile. De asemenea, există flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.



Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

AGERPRES