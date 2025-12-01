OPEC+ a blocat creșterea producției de țiței pentru primul trimestru din 2026

Reuniunea OPEC+, care extrage jumătate din petrolul mondial, a avut loc în contextul unui nou efort al SUA de a intermedia un acord de pace între Rusia și Ucraina, care ar putea contribui la aprovizionarea cu petrol dacă sancțiunile împotriva Rusiei sunt relaxate, scrie presa internațională. Următoarea întâlnire a grupului va avea loc pe 7 iunie 2026.

OPEC+ a blocat creșterea producției de petrol pentru primul trimestru al anului 2026, după ce cei opt - Arabia Saudită, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan, Kuweit, Irak, Algeria și Oman - și-au majorat obiectivele de producție cu aproximativ 2,9 milioane de barili pe zi din aprilie până în decembrie. Reuniunea de pe 30 noiembrie a reafirmat această decizie de a nu crește poziția, a declarat OPEC într-un comunicat, după ce ea fusese anunțată încă de la începutul lunii noiembrie. Grupul are încă în vigoare reduceri de producție de aproximativ 3,24 milioane de barili pe zi, reprezentând aproximativ 3% din cererea globală, iar ultima reuniune a păstrat nemodificate aceste reduceri. La începutul lunii noiembrie OPEC+ a decis să majoreze producţia de petrol în luna decembrie cu 137.000 de barili pe zi, urmând ca ulterior, în primul trimestru al anului 2026, să suspende temporar orice noi creşteri. OPEC+ a redus producţia timp de mai mulţi ani, până în aprilie 2025, când tăierile au atins un vârf de 5,85 milioane de barili pe zi, din care 2,2 milioane prin reduceri voluntare, 1,65 milioane din partea a opt state membre, iar 2 milioane provenind din reducerea colectivă a întregului grup.

Apare un mecanism de evaluare a capacităților de producție

Grupul OPEC+ a aprobat un mecanism de evaluare a capacității maxime de producție a membrilor, care va fi utilizat pentru stabilirea nivelurilor de referință pentru producție începând cu 2027, în raport cu care se stabilesc obiectivele de producție ale membrilor. OPEC+ discută această problemă de ani de zile, iar rezolvarea ei s-a dovedit dificilă deoarece unii membri, precum Emiratele Arabe Unite, și-au mărit capacitatea și doresc cote mai mari. Capacitatea de producție a Emiratelor Arabe Unite de 4,85 milioane de barili pe zi este aproape de obiectivul său de 5 milioane de barili pe zi, pe care speră să îl atingă până în 2027.

Producători precum Emiratele Arabe Unite doresc să adauge mai multă ofertă pe piață, având în vedere investițiile recente în capacitate, care au stagnat din cauza restricțiilor de producție OPEC+ din 2023.

Alți membri, precum țările africane, au înregistrat scăderi ale capacității de producție, dar se opun reducerilor de cote. Angola a părăsit grupul în 2024 din cauza unui dezacord cu privire la cotele sale de producție.

„Mesajul grupului a fost clar: stabilitatea depășește ambiția într-un moment în care perspectivele pieței se deteriorează rapid”, a declarat Jorge Leon, un fost oficial OPEC, care acum lucrează ca șef al analizei geopolitice la Rystad Energy.

Ce s-a mai decis

Alianța țărilor exportatoare de petrol a convenit, de asemenea, să organizeze reuniuni ale Comitetului Ministerial Comun de Monitorizare (JMMC) de două ori pe lună. În plus, țările participante au mai decis să „reafirme cadrul Cartei de Cooperare (CoC), semnată la 2 iulie 2019, și să solicite Secretariatului OPEC să elaboreze un plan și să îl transforme în programe pentru a atinge toate obiectivele CoC, așa cum a fost mandatat inițial, și să îl prezinte celei de-a 41-a Reuniuni Ministeriale OPEC și non-OPEC”.

Piața petrolului, volatilă

Piețele petrolului au rămas volatile în acest an din cauza tensiunilor geopolitice, a tarifelor impuse de președintele american Donald Trump și a reducerilor de producție impuse de OPEC+. Decizia Rezervei Federale a SUA de a reduce ratele dobânzilor, precum și sancțiunile americane asupra companiilor petroliere rusești, cum ar fi Lukoil și Rosneft, au afectat, de asemenea, prețurile petrolului. Dacă sancțiunile împotriva Rusiei se încheie, se așteaptă ca petrolul rusesc să intre pe piețele globale, ceea ce se așteaptă să scadă prețurile. Cu toate acestea, un război continuu ar susține prețurile.

Avertismentul AEI

Agenția Internațională pentru Energie se așteaptă ca primul trimestru al anului 2026 să înregistreze totuși unul dintre cele mai mari excedente de aprovizionare din ultimii ani. Agenția previzionează că stocurile ar putea crește cu până la 5 milioane de barili pe zi, un nivel care ar pune o presiune suplimentară asupra prețurilor.

Un exces de această amploare ar face ca decizia OPEC+ să fie insuficientă fără măsuri suplimentare. Instituțiile financiare precum JPMorgan au avertizat deja că grupul ar putea avea nevoie de noi reduceri în 2026 pentru a împiedica prețurile să alunece spre 40 de dolari.