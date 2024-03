Cât câștigă un cioban în Italia: „Am ales libertatea, am ales să fiu în contact cu natura”

Salariul pe care îl are un cioban în Italia: "Am ales libertatea, am ales să fiu împreună cu turma pe pajiști, fără obligații"

Acesta are doar 20 de ani și spune că preferă să trăiască în mijlocul naturii, îngrijind oile și bucurându-se de libertate și natură. El spune că suma pe care o primeşte este suficientă pentru a-și satisface nevoile și a-și trăi viața așa cum dorește.

"Îmi ajunge pentru a avea bani pentru benzină și pentru mici cheltuieli. Am ales libertatea, am ales să fiu împreună cu turma pe pajiști, fără obligații legate de orar, cu posibilitatea de a fi în contact cu natura", povestește tânărul pentru Corriere della Sera, citat de stiridiaspora.ro, citat de Antena3CNN.

"Vreau să fiu cioban”

Născut și crescut în Origgio, provincia Varese, Marco Sozzi nu are o moștenire familială de ciobani. Părinții săi lucrează în alte domenii, dar de mic, Marco a visat mereu la o viață liniștită și simplă, departe de agitația metropolitană. Alegerea sa de a deveni cioban a fost întărită odată cu participarea la prima promoție a Școlii pentru Ciobani, fondată de Parcul Național al Pădurilor Casentino în 2023.

"La început m-am gândit la agricultură, ca bunica mea, apoi la creșterea vitelor. Când am început să frecventez primul an la institutul tehnic agricol, m-au impresionat turmele și oile", spune el.

Altfel spus, atunci când era întrebat ce vrea să se facă când va fi mare, cea mai clasică întrebare pentru un copil, el răspundea întotdeauna, spre deosebire de colegii săi care aspirau să fie doctori sau poate fotbaliști, "Vreau să fiu cioban".

Studiu pentru creșterea animalelor

"În primul rând am învățat morfologia oilor. Apoi, în timpul verii, am fost luat în practică la o fermă de ovine din Rocca San Casciano, în partea de Romagna a parcului. Acolo am învățat arta străveche a fabricării brânzei, cum să păstrez turma, cum să o apăr de prădători, începând cu lupii", spune italianul.

Astfel, în noiembrie, tânărul s-a întors în orașul său natal, în Varesotto, și-a luat înapoi locul pe care proprietarul i l-a păstrat cald.

"Am cumpărat o turmă de 250 de oi pentru carne, adică pentru sacrificare. Nu este suficient pentru a face din asta o afacere profitabilă, ai nevoie de cel puțin de două ori mai multe, dar sper să ajung acolo în următorii ani, vreau să devin și eu cioban”, explică el.

Viața de cioban în Italia

Pentru Marco, viața de cioban începe devreme în dimineață, cu verificarea turmei și îngrijirea oilor. Ziua continuă cu pășunatul oilor și lucrările gospodărești necesare, iar seara se încheie cu adunarea turmei la țarc. Deși munca este solicitantă, Marco simte că este pe drumul cel bun și că își trăiește viața așa cum și-a dorit întotdeauna.

"La prânz mâncăm uneori un sandviș, alteori niște paste. Apoi ne întoarcem la pășune până la lăsarea întunericului, când închidem turma în țarc și plecăm la cină, apoi la culcare în rulotă, unde ne petrecem cea mai mare parte a săptămânii. Mă întorc foarte puțin acasă. Însă când vin, uneori mă duc la barul din satul meu, beau o bere cu prietenii, ne povestim reciproc experiențele noastre. În rețelele de socializare? Nu sunt importante pentru mine, ca pentru cei din spatele unui birou sau al unui calculator.”, mărturisește Marco.

Salariul

Viața de cioban nu este lipsită de provocări, cum ar fi condițiile de muncă aspre și programul îndelungat, dar pentru Marco acestea sunt însoțite de satisfacții și bucuria de a fi în contact cu natura.

Tânărul a dezvăluit că primeşte 1.200 de euro salariu şi consideră că este suficient pentru a-și satisface nevoile și cheltuieli şi pentru a-şi trăi viaţa aşa cum îşi doreşte, iar pasiunea pentru ceea ce face îl motivează să continue pe acest drum.

"Îmi este suficient să am bani pentru benzină și mici cheltuieli, nu lucrez atât pentru venit, cât pentru pasiune. Îmi place să stau cu animalele, îmi place să merg în pădure. Dacă m-aș naște din nou, aș face în continuare aceleași alegeri", spune tânărul.