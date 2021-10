Certificatul verde la locul de muncă a fost respins de Senat

Certificatul verde pentru accesul la locul de muncă a fost respins în Senat. Inițial, legea a trecut la limită după votul din sala Senatului, dar după centralizarea votului telefonic a fost respinsă.

După centralizarea votului telefonic și al celui din sala Senatului, proiectul a fost respins cu 67 de voturi „pentru” și 60 de voturi „împotrivă”. Pentru adoptare, fiind vorba de o lege organică, erau necesare 69 de voturi. PSD și AUR au votat împotriva proiectului de lege.

Streinu Cercel: „Votăm ca lumea să se vaccineze, vaccinul este sigur și nu pune probleme, dar în același timp suntem într-o criză sanitară. Legea de astăzi va avea consecințe, anume: dacă lumea va refuza să-și facă test pentru că nu va avea bani – de la companii de apă, la cei care strâng gunoiul – cu ce ne vom trezi? Simplu, cu gunoaie pe străzi pentru că vor fi dați afară, fără apă potabilă etc etc. Nu mai vorbesc de polițiști, pompieri. Instituțiile acestea sunt strategice pentru combaterea unei pandemii. Nu cumva este o fractură de logică? Chiar ne-a luat Dumnezeu mințile și nu mai înțelegem nimic? Eu am propus să stăm la masă și să discutăm.”

Legea va fi votată și în Camera Deputatilor, care este for decizional.